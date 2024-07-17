2 Motor Tabrakan Lalu Terbakar, Satu Orang Meninggal Usai Alami Luka Bakar 80%

Kebakaran motor terjadi usai keduanya bertabrakan, satu orang meninggal alami luka bakar 80 persen (Foto : Tangkapan layar/iNews)

SINGKAWANG - Seorang pria dan dua pelajar perempuan di Singkawang, Kalimantan Barat, mengalami luka bakar serius usai terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kedua motor mereka terbakar.

Diketahui, salah satu motor membawa jerikan berisi bensin jenis pertalite.

Akibat kebakaran tersebut, seorang pengendara pria dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit.

Korban meninggal adalah pemotor berinisial LT, yang sempat dirawat akibat mengalami luka bakar serius hingga 80 persen.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tani, kota Singkawang, Selasa 16 Juli 2024, siang kemarin.

"Kecelakaan tersebut terjadi saat LT hendak menyebrang, namun bertabrakan dengan dua pelajar perempuan," ujar Kasat Lantas Polres Singkawang, Iptu Sangidun, Rabu (17/7/2024).