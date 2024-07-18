Presiden Jokowi Dapat Penghargaan Order of Zayed dari MBZ

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan sipil tertinggi dari Presiden PEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden MBZ kepada Presiden Jokowi saat keduanya bertemu bilateral di Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Rabu, 17 Juli 2024.

BACA JUGA: Momen Jokowi Jadi Imam Sholat di Masjid Presiden Joko Widodo Abu Dhabi

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat hubungan erat antara kedua negara dan meningkatkan kerja sama bilateral selama masa jabatannya.

Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan PEA kepada para pemimpin dunia dan kepala negara. Tercatat sejumlah tokoh pernah menerimanya antara lain Xi Jinping dari Tiongkok, Narendra Modi dari India, Vladimir Putin dari Rusia, hingga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Presiden MBZ menyatakan bahwa pemberian penghargaan Order of Zayed kepada Presiden Joko Widodo merupakan bukti penghargaan pribadi yang diberikan kepadanya dan upaya yang sangat berharga yang telah dilakukannya untuk memajukan hubungan PEA-Indonesia. Presiden MBZ menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi senantiasa sehat dan sejahtera, serta agar rakyat Indonesia makin maju dan sejahtera.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden MBZ dan mengungkapkan rasa bangganya atas penerimaan penghargaan tersebut, yang mencerminkan hubungan istimewa antara kedua negara dan mengusung nama mendiang Sheikh Zayed, seorang tokoh inspiratif global dengan warisan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi.