Keluarga Peringati 10 Tahun Tragedi Penerbangan MH17, Masih Penuh Misteri dan Duka Mendalam

Keluarga peringati 10 tahun tragedi penerbangan MH17, masih penuh misteri dan duka mendalam (Foto: Reuters)

BELANDA - Keluarga korban penerbangan MH17 masih begitu teringat dan terkenang dengan tragedi penerbangan yang menyisakan duka mendalam.

Tangan Hans de Borst gemetar saat dia membuka-buka buku peringatan tragedi penerbangan itu. Putrinya yang berusia 17 tahun, Elsemiek, berada dalam penerbangan MH17, 10 tahun yang lalu.

Hans adalah anggota keluarga pertama yang tiba di amfiteater kecil di jantung monumen nasional MH17.

“Bagaimana perasaanku?” Hans mengulangi pertanyaanku. "Sedikit gugup,” lanjutnya.

Dia menunjuk ke deretan bangku tempat 1.300 kerabat dan pejabat dari seluruh dunia, termasuk Raja Belanda Willem-Alexander, akan segera duduk.

Dua ratus sembilan puluh delapan orang tewas pada tanggal 17 Juli 2014 ketika jet penumpang Malaysia Airlines dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur terkena rudal Buk permukaan-ke-udara Rusia, yang ditembakkan dari wilayah timur Ukraina yang direbut oleh pasukan proksi Rusia.

Mantan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte termasuk di antara para tamu yang melewati ladang bunga matahari dalam perjalanannya menuju jantung monumen.

Rutte, yang akan menjadi sekretaris jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berikutnya, ditanya oleh BBC apakah ia dan pemerintahannya telah berbuat cukup untuk memberikan keadilan bagi para korban.

"Aku tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu,” ujarnya.

Dua warga negara Rusia dan seorang warga negara Ukraina dihukum karena pembunuhan in absensia oleh pengadilan Belanda pada tahun 2022.

Igor Girkin, Sergei Dubinsky dan Leonid Kharchenko semuanya menghadapi hukuman seumur hidup namun ketiganya masih buron karena Rusia menolak menyerahkan mereka untuk diadili.