HOME NEWS INTERNATIONAL

Putri Penguasa Dubai Umumkan Perceraian di Instagram

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |14:09 WIB
Putri Penguasa Dubai Umumkan Perceraian di Instagram
Putri penguasa Dubai umumkan perceraian di Instagram (Foto: Instagram)
A
A
A

DUBAI – Putri penguasa Dubai mengumumkan perceraiannya di media sosial. Sebuah postingan dari akun Instagram terverifikasi Sheikha Mahra binti Mohammed bin Rashid Al Maktoum mengatakan dia mengakhiri pernikahannya.

"Dengan ini saya menyatakan perceraian kami,” tulisnya.

BBC telah menghubungi para pejabat di negara tersebut untuk mencari kejelasan mengenai masalah ini.

Belum ada komentar publik dari suami Sheikha Mahra, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, atau ayahnya.

Postingan yang diawali dengan "Dear Husband" tersebut diakhiri dengan kalimat -"Aku menceraikanmu, aku menceraikanmu, dan aku menceraikanmu," tampaknya menggunakan praktik Islam yang dikenal sebagai talak tiga.

Praktek ini telah dilarang di banyak negara, namun biasanya memungkinkan para suami untuk segera menceraikan istrinya dengan mengatakan “Saya menceraikanmu” sebanyak tiga kali.

"Hati-hati. Mantan istrimu," tambah postingan di Instagram.

Halaman:
1 2
      
