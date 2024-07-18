Diperas oleh Israel, Peran Otoritas Palestina Memudar di Tepi Barat

JENIN - Jalan-jalan yang dihancurkan beberapa bulan lalu oleh buldoser tentara Israel di kamp pengungsi Jenin masih tidak dapat dilalui karena Otoritas Palestina (PA) tidak mampu memperbaikinya. Pegawai pemerintah hanya dibayar sebagian kecil dari gaji mereka, dan layanan kesehatan pun terhenti.

Ini semua adalah tanda-tanda krisis keuangan yang parah yang telah melumpuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Tepi Barat yang diduduki Israel, sehingga memicu pertanyaan mengenai masa depannya bahkan ketika Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain mendesak agar PA direvitalisasi untuk menjalankan . Jalur Gaza ketika pertempuran di sana berakhir.

Keuangan Otoritas Palestina berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun karena negara-negara donor mengurangi dana yang pernah menutupi hampir sepertiga dari anggaran tahunannya yang berjumlah USD6 miliar, menuntut reformasi untuk memberantas korupsi dan pemborosan.

Namun para pejabat Palestina mengatakan keadaan mereka memburuk setelah kelompok militan Hamas menyerang Israel dari Gaza pada 7 Oktober, menyebabkan Israel menahan sebagian besar pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina yang kini menjadi sumber pendanaan utama mereka.

Ketegangan ini terutama terlihat di Jenin, sebuah kota yang bergejolak di Tepi Barat bagian utara dimana Israel telah lama menargetkan militan Palestina dan telah meningkatkan operasinya sejak Oktober.

Nidal Obeidi, wali kota, mengatakan serangan Israel sejak Oktober telah menimbulkan lebih banyak kerusakan pada infrastruktur penting dibandingkan masa lalu.

“Pipa air dan limbah terkena serangan. Transformator listrik juga terkena tembakan, dan bahkan tangki penyimpanan air di atap,” kata Obeidi kepada Reuters.

Dia memperkirakan perbaikan akan menelan biaya USD15 juta di kamp pengungsi saja. Namun dengan “kepungan” PA, sumber daya menjadi langka.