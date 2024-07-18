Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Dirawat di RS karena Batuk

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |14:24 WIB
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad Dirawat di RS karena Batuk
PM Malaysia Mahathir Mohamad dirawat di rumah sakit karena batuk (Foto: Reuters)
KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia yang sudah menjabat selama dua dekade, Mahathir Mohamad, yang berusia 99 tahun, dirawat di rumah sakit karena batuk.

Juru bicaranya pada Kamis (18/7/2024) mengatakan Mahathir telah berada di Institut Jantung Nasional sejak Senin (15/7/2024) dan akan tetap di rumah sakit selama beberapa hari. Namun juru bicara tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisinya.

Mantan perdana menteri ini memiliki riwayat masalah jantung dan terakhir kali dirawat di institut tersebut pada bulan Januari karena infeksi yang tidak dijelaskan secara spesifik. Dia dipulangkan hampir tiga bulan kemudian.

Mahathir mempunyai dua masa jabatan sebagai perdana menteri, yang pertama berakhir pada tahun 2003 setelah 22 tahun menjabat.

Ia kembali menjabat perdana menteri pada usia 92 tahun setelah memimpin koalisi oposisi meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu tahun 2018, mengalahkan partai yang pernah ia pimpin. Pemerintahannya runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun karena pertikaian.

(Susi Susanti)

      
