HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat Korea Utara Tenggelam di Kolam Renang saat Berkunjung ke Moskow

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:33 WIB
Pejabat Korea Utara Tenggelam di Kolam Renang saat Berkunjung ke Moskow
Pejabat Korea Utara tenggelam di kolam renang saat berkunjung ke Moskow (Foto: Reuters)
MOSKOW - Seorang pejabat Korea Utara yang mengunjungi Rusia, yang namanya sama dengan nama seorang pria yang disebut oleh media rahasia negara itu sebagai pemimpin kontingen pelatihan militer, tenggelam saat berenang di kolam di luar Moskow.

Outlet berita BAZA, yang sering menerbitkan informasi dari sumber-sumber di dinas keamanan dan penegak hukum, mengatakan bahwa pejabat tersebut, Kim Geum Chol, meninggal pada 11 Juli di sebuah kolam renang umum di Zelenograd, sebuah kota sekitar 37 km barat laut Moskow.

Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan awal bulan ini bahwa delegasi pelatihan militer elit Korea Utara telah berangkat dengan pesawat ke Rusia pada tanggal 8 Juli, pertukaran militer pertama antara kedua negara sejak pemimpin mereka menandatangani perjanjian yang menjanjikan kerja sama militer yang lebih erat.

KCNA mengatakan bahwa Kim Geum Chol, yang digambarkan sebagai rektor Universitas Militer Kim Il Sung, memimpin delegasi tersebut. Pemimpin negara tersebut, Kim Jong Un, bersekolah di akademi militer setelah belajar di Swiss dan dipersiapkan sebagai pemimpin ketiga Korea Utara.

Kedutaan Besar Korea Utara di Moskow pada Rabu (17/7/2024) tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengkonfirmasi kematian dan identitas Kim. Saluran SHOT Telegram melaporkan secara terpisah bahwa polisi Moskow, yang belum mengomentari insiden tersebut secara terbuka, sedang memeriksa keadaan yang terjadi.

BAZA dan SHOT menggambarkan pria yang meninggal itu sedang melakukan kunjungan resmi dan tinggal di kedutaan Korea Utara di Moskow. Keduanya tidak menyebutkan adanya hubungan pendidikan militer, hanya mengatakan bahwa ia pernah bekerja di sektor pertanian.

