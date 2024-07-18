Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

DPR AS Akan Bentuk Gugus Tugas Khusus Selidiki Penembakan Donald Trump

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:41 WIB
DPR AS Akan Bentuk Gugus Tugas Khusus Selidiki Penembakan Donald Trump
DPR AS akan bentuk gugus tugas khusus selidiki penembakan Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) akan membentuk gugus tugas bipartisan minggu depan untuk menyelidiki upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump pada kampanye terbuka akhir pekan lali.

Ketua DPR Mike Johnson pada Rabu (17/7/2024) mengatakan anggota DPR dan Senat sedang mempersiapkan pengarahan terpisah dengan pejabat tinggi Dinas Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal (FBI), termasuk Direktur FBI Christopher Wray.

Penembakan itu melukai telinga Trump, menewaskan seorang penonton kampanye terbuka, melukai dua orang lainnya dan telah meningkatkan kekhawatiran tentang kegagalan Dinas Rahasia AS.

“Alasan kami akan melakukannya adalah karena serangannya lebih tepat. Lebih cepat, tidak ada banyak hambatan prosedural, dan kami juga akan memiliki otoritas panggilan pengadilan untuk gugus tugas itu,” kata anggota Partai Republik terkemuka di Kongres kepada Fox News.

“Akan ada anggota dari Partai Republik dan Demokrat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, sehingga rakyat Amerika bisa mendapatkan jawaban yang pantas mereka dapatkan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3175971/trump_dan_barack_obama-xL9r_large.jpg
Gagal Raih Nobel Perdamaian 2025, Trump Malah Serang Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/18/3170195/donald_trump-aPDO_large.jpg
Trump Serang Kapal Kartel Narkoba di Venezuela, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169309/charlie_kirk-ugJT_large.jpg
Profil Charlie Kirk, Influencer AS dan Anak Emas Trump yang Tewas Ditembak saat Pidato
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154461/as-AdE3_large.jpg
Trump Bakal Gunakan Wewenangnya Kirim Senjata Senilai USD300 Juta ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146081/penjara-ESMn_large.jpg
Kemlu: 2 WNI Ditahan di LA Akibat Kebijakan Imigrasi Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement