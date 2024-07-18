DPR AS Akan Bentuk Gugus Tugas Khusus Selidiki Penembakan Donald Trump

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) akan membentuk gugus tugas bipartisan minggu depan untuk menyelidiki upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump pada kampanye terbuka akhir pekan lali.

Ketua DPR Mike Johnson pada Rabu (17/7/2024) mengatakan anggota DPR dan Senat sedang mempersiapkan pengarahan terpisah dengan pejabat tinggi Dinas Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal (FBI), termasuk Direktur FBI Christopher Wray.

Penembakan itu melukai telinga Trump, menewaskan seorang penonton kampanye terbuka, melukai dua orang lainnya dan telah meningkatkan kekhawatiran tentang kegagalan Dinas Rahasia AS.

“Alasan kami akan melakukannya adalah karena serangannya lebih tepat. Lebih cepat, tidak ada banyak hambatan prosedural, dan kami juga akan memiliki otoritas panggilan pengadilan untuk gugus tugas itu,” kata anggota Partai Republik terkemuka di Kongres kepada Fox News.

“Akan ada anggota dari Partai Republik dan Demokrat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, sehingga rakyat Amerika bisa mendapatkan jawaban yang pantas mereka dapatkan,” lanjutnya.