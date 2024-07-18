Rusia dan Ukraina Barter 190 Tahanan dalam Pertukaran Ketiga Selama 7 Minggu

Rusia dan Ukraina barter 190 tahanan dalam pertukaran ketiga selama 7 minggu (Foto: Reuters)

MOSKOW - Rusia dan Ukraina melakukan pertukaran tahanan secara besar-besaran pada Rabu (17/7/2024), yang seluruhnya berjumlah 190 orang. Ini merupakan pertukaran ketiga mereka selama tujuh minggu terakhir, menyusul perundingan yang dimediasi oleh Uni Emirat Arab (UEA).

Presiden Volodymyr Zelenskiy mengatakan seluruh 95 warga Ukraina yang dibebaskan berasal dari militer, dan berterima kasih kepada UEA atas bantuannya.

Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah pernyataan di Telegram, mengatakan tentara yang kembali akan menerima pemeriksaan medis dan rehabilitasi fisik dan psikologis. Dilaporkan bahwa pasukan yang dibebaskan menghadapi “bahaya mematikan” di penawanan Ukraina.

Pertukaran tahanan ini merupakan yang ketiga dalam tujuh minggu terakhir, dan yang pertama diumumkan pada akhir Mei.

Komite Koordinasi Ukraina untuk Menangani Tawanan Perang mengatakan Kyiv telah mengamankan pemulangan 3.405 orang dari penawanan Rusia sejak dimulainya invasi Rusia pada Februari 2022.

Dilaporkan tujuh perwira dan 88 tentara serta sersan telah dibebaskan, dan sebagian besar telah disandera sejak tahun 2022.