Gempa M4,5 Guncang Sabang Aceh

JAKARTA - Kota Sabang, Aceh kembali diguncang gempa. Kali ini, gempa yang terjadi berkekuatan M4,5. Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 13.20 WIB, Minggu (21/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa berpusat di 255 kilometer barat daya Kota Sabang. Adapun, kedalaman gempa berjarak sekira 10 km.

"#Gempa Mag:4.5, 21-Jul-2024 13:20:13WIB, Lok:5.73LU, 93.02BT (255 km BaratDaya KOTA-SABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. BMKG belum menginformasikan lebih rinci data gempa tersebut karena lebih mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)