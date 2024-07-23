Elektabilitas Petahana Masih Unggul di Pilkada Kebumen, Bupati Arif: Alhamdulillah!

JAKARTA - Lembaga Pandawa Research mengeluarkan rilis terbaru calon bupati (Cabup) Kebumen 2024. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebagai petahana memperoleh elektabilitas tertinggi yaitu sebesar 72,3%.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menanggapi hasil rilis tersebut. Menurutnya, mayoritas masyarakat masih menginginkannya dirinya kembali maju sebagai calon Bupati berpasangan dengan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih.

"Alhamdulillah, kita bersyukur dari hasil survei elektabilitas kami bersama Wakil Bupati Ristawati mencapai 72,3%. Masyarakat menginginkan kita kembali mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Kebumen," ujarnya di Pendopo Kabumian, Selasa (23/7/2024).

Pandawa juga melakukan survei kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Arif-Rista. Termasuk tingkat kesukaan terhadap Arif. Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah mencapai 83,6%.

"Kita lihat di sini kinerja pemerintah daerah alhamdulillah 83,6%, masyarakat menyatakan puas hampir sama dengan LSI yang 84,5%. Di situ ada evaluasi kinerja pemerintah daerah, kalau incumbent pasti dicek, bagaimana kinerjanya baik atau tidak," ucapnya.