HOME NEWS NUSANTARA

Baznas Raih Penghargaan Kategori Brand Management dan Original Brand

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:15 WIB
Baznas Raih Penghargaan Kategori Brand Management dan Original Brand
Baznas Raih Penghargaan Kategori Brand Management dan Original Brand dari Majalah SWA (Foto:Dok Baznas)
Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan bergengsi, yakni kategori Brand Management dan Original Brand, yang diselenggarakan oleh Majalah SWA. Masing-masing memperoleh predikat Very Good.

Penghargaan tersebut diterima oleh Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan di Jakarta, Kamis (25/7/2024). 

Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Baznas RI dalam meningkatkan layanan digital dan inovasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Penghargaan Top Indonesia Digital Brand diberikan kepada Baznas RI sebagai pengakuan atas keberhasilan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan strategi digital untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Rizaludin Kurniawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, yang telah berkontribusi membawa Baznas kembali meraih penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini adalah buah keberhasilan dari program-program Zakat Community Development dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan spiritualitas bangsa," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
