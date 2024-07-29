Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Salahkan Hizbullah Atas Serangan Roket di Dataran Tinggi Golan yang Tewaskan 12 Anak-Anak dan Remaja

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |07:30 WIB
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pada Minggu (28/7/2024) menyalahkan Hizbullah yang berbasis di Lebanon atas serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Serangan ini menewaskan 12 anak-anak dan remaja di lapangan sepak bola sekaligus meningkatkan ancaman perang yang lebih luas di Timur Tengah.

Israel juga menyalahkan Hizbullah dan mengatakan akan menyerang keras kelompok yang didukung Iran itu setelah serangan pada Sabtu (27/7/2024), tetapi Hizbullah telah membantah bertanggung jawab.

Serangan itu menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di wilayah tersebut di mana ketegangan telah meningkat karena perang Israel di Gaza. Serangan gencar itu, yang dimulai lebih dari sembilan bulan lalu, telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran di seluruh daerah kantong pantai yang sempit itu.

"Serangan ini dilakukan oleh Hizbullah Lebanon. Itu adalah roket mereka, dan diluncurkan dari wilayah yang mereka kuasai," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Minggu (28/7/2024), dikutip Reuters.

Gedung Putih menyatakan Washington telah berdiskusi dengan pejabat Israel dan Lebanon sejak serangan pada Sabtu (27/7/2024), yang dikutuk dan digambarkan sebagai hal yang mengerikan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Minggu (28/7/2024) bahwa ia tidak ingin melihat eskalasi konflik di perbatasan utara Israel dan menegaskan kembali dukungan AS untuk Israel.

"Saya menekankan hak (Israel) untuk membela warganya dan tekad kami untuk memastikan bahwa mereka mampu melakukannya," kata Blinken dalam konferensi pers di Tokyo.

"Tetapi kami juga tidak ingin melihat konflik meningkat. Kami tidak ingin melihatnya menyebar,” lanjutnya.

 

