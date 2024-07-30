Cabup Kepahiang Zurdinata Merasa Dapat Golden Tiket Didukung Perindo

JAKARTA - Calon Bupati (Cabup) Kepahiang, Zurdinata mengantongi dukungan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Surat rekomendasi dukungan diberikan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo 2024.

Partai Perindo mengadakan Mukernas 2024 yang berlangsung mulai 29-31 Juli 2024. Acara tersebut digelar di Jakarta Concert Hall (JCH), Menteng, Jakarta Pusat. Pada acara pembukaan, Partai Perindo memberikan 60 surat rekomendasi kepada Calon Kepala Daerah (Cakada).

Zurdinata termasuk dalam Cakada yang mendapat surat rekomendasi itu. Mendapatkan dukungan dari Partai Perindo, Zurdinata semringah. Zurdinata mengatakan, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu merupakan partai unggulan di daerah pemilihannya.

"Alhamdulillah saya bersyukur dapat surat rekomendasi dari Perindo. Perindo ini pemenang Pemilu di Kabupaten saya. Jadi 25 jumlah kursi dewan, dia meraih 5 kursi. Dapat golden tiket," kata Zurdinata di JCH, Senin (29/7/2024).

Zurdinata menegaskan bahwa dirinya mempunyai tekad tinggi untuk maju di Pilkada 2024. Dengan adanya surat rekomendasi dari Partai Perindo, Zurdinata percaya diri maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dia mengatakan, siap menjalankan visi misi untuk memajukan Kepahiang.

"Tentunya visi misi kita sesuai dengan PKPU nomor 8 ya, tentang pencalonan baik Gubernur, Walikota, Bupati sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJP daerah 2025-2045. Kita selaraskan," tutur Zurdinata.