Terima Rekomendasi Perindo, Cabup Samson Bertekad Dongkrak Ekonomi Seram Barat Maluku

JAKARTA - Partai Perindo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Samson Richargo Atapary untuk maju sebagai Calon Bupati Seram Barat, Maluku pada Pilkada serentak 2024. Samson Richargo mengapresiasi atas kepercayaan dari Partai Perindo atas dukungan tersebut.

“Yang pasti kita menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Partai Perindo yang mendukung dan mengusung kita di Pilkada Kabupaten Seram bagian barat,” kata Samson Richargo di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Senin (29/7/2024).

Ia mengaku ingin meningkatkan perekonomian di Kabupaten Seram Barat. Sebab, menurutnya, tingkat pengangguran di Seram Barat masih tinggi.

“Yang pasti kita di Maluku terutama di Kabupaten Seram bagian barat tingkat pengangguran cukup masih tinggi dan ini menjadi program utama kita bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Seram bagian Barat,” ujarnya.

Dia menambahkan, dirinya optimis bisa meraih kemenangan ditambah adanya dukungan dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional Angela Tanoesoedibjo.

“Kita sangat optimis ya kita akan keluar sebagai pemenang karena juga didukung sejak awal ini dengan hasil survei yang cukup baik dan atas dasar itu Partai Perindo juga memberikan dukungan yang luar biasa,” ujarnya.

(Arief Setyadi )