Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Rekomendasi Perindo, Cabup Samson Bertekad Dongkrak Ekonomi Seram Barat Maluku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |05:15 WIB
Terima Rekomendasi Perindo, Cabup Samson Bertekad Dongkrak Ekonomi Seram Barat Maluku
Cabup Seram Barat Samson Richargo Atapary (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Samson Richargo Atapary untuk maju sebagai Calon Bupati Seram Barat, Maluku pada Pilkada serentak 2024. Samson Richargo mengapresiasi atas kepercayaan dari Partai Perindo atas dukungan tersebut.

“Yang pasti kita menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Partai Perindo yang mendukung dan mengusung kita di Pilkada Kabupaten Seram bagian barat,” kata Samson Richargo di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Senin (29/7/2024).

Ia mengaku ingin meningkatkan perekonomian di Kabupaten Seram Barat. Sebab, menurutnya, tingkat pengangguran di Seram Barat masih tinggi.

“Yang pasti kita di Maluku terutama di Kabupaten Seram bagian barat tingkat pengangguran cukup masih tinggi dan ini menjadi program utama kita bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Seram bagian Barat,” ujarnya.

Dia menambahkan, dirinya optimis bisa meraih kemenangan ditambah adanya dukungan dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional Angela Tanoesoedibjo.

“Kita sangat optimis ya kita akan keluar sebagai pemenang karena juga didukung sejak awal ini dengan hasil survei yang cukup baik dan atas dasar itu Partai Perindo juga memberikan dukungan yang luar biasa,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement