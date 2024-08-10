Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebutuhan Dasar, Pemerataan Pendidikan, dan Akses Pelayanan Publik Jadi Prioritas Program Rohmi-Firin

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |22:00 WIB
Kebutuhan Dasar, Pemerataan Pendidikan, dan Akses Pelayanan Publik Jadi Prioritas Program Rohmi-Firin
Relawan Rohmi Firin di Kabupaten Lombok Barat (foto: dok MPI)
A
A
A

LOMBOK BARAT – Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan komitmennya untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan pendidikan, dan akses pelayanan publik dalam program Rohmi-Firin. Pernyataan ini disampaikan saat pengukuhan relawan Rohmi-Firin di Tibupiling, Lombok Barat.

Kebutuhan dasar adalah elemen fundamental yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup akses terhadap makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks program Rohmi-Firin, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar bertujuan untuk menciptakan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.

"Saya percaya bahwa jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, individu dan masyarakat tidak akan mampu berkembang secara optimal. Kami berkomitmen untuk memastikan akses yang merata terhadap semua kebutuhan dasar, agar masyarakat NTB dapat hidup sejahtera," ungkap Umi Rohmi dalam sambutannya, Sabtu (10/8/2024).

 

