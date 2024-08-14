Ratusan Relawan Relasi Siap Menangkan Rohmi - Firin dan Lufhfi - Wahid

SELONG - Ratusan Relawan Rohmi - Firin dan Luthfi - Wahid atau Relawan Relasi deklarasi siap memenangkan pasangan Hj. Sitti Rohmi Djalilah - HW Musyafirin sebagai Gubernur dam Wakil Gubernur NTB serta pasangan HM. Syamsul Luthfi - Abdul Wahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada pilkada serentak 2024.



Ratusan relawan dari tingkat dusun dan desa itu kompak mengenakan jilbab hijau sebagai simbol perjuangan Rohmi - Firin untuk Pilgub NTB dan baju hijau untuk Luthfi - Wahid di pilkada Lotim. Mereka dikukuhkan oleh Cagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Olahraga Montong Beter Kecamatan Sakra Barat, Selasa (13/08/2024).



"Rohmi - Firin, NTB berdaya saing. Coblos jilbab Hijau. Rohmi - Firin, insyallah menang - menang, menang", teriak para relawan.



"Luthfi - Wahid, Lombok Timur Maju dan harmonis. Luthfi - Wahid, coblos baju hijau. Luthfi - Wahid, Insyallah menang, menang, menang",ucap para relawan kompak.



Pembina Relasi, Ahyar Rosyidi mengatakan ratusan relawan yang tergabung dalam relawan relasi siap memenangkan pasnagan Rohmi - Firin di Pilgub NTB dan Luthfi - Wahid di Pilkada Lombok Timur.



Para relawan, kata Anggota DPRD Lombok Timur Terpilih dari Partai Perindo itu, jauh hari sudah bergerak melakukan sosialisasi ke rumah rumah warga untuk memenangkan pasangan Rohmi - Firin dan Luthfi - Wahid. "Teman - teman dor to dor melakukan sosialisasi dan menempel atribut Rohmi - Firin dan Luthfi - Wahid",ucapnya.



Mantan Kades dua periode itu memastikan ratusan relawan yang bergerak kinerjanya sudah terbukti pada pemilihan legislatif lalu. "Mereka ini sudah terbukti dan teruji",tandasnya.



Karna itu, dia mengajak semua relawan turun meraih simpati masyarakat untuk memenangkan Rohmi - Firin dan Luthfi - Wahid. "Ini sebagai bentuk tanggungjawab kami untuk melanjutkan perjuangan memenangkan Rohmi -Firin dan Luthfi - Wahid", imbuh Ahyar.

(Khafid Mardiyansyah)