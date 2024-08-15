Advertisement
HOME NEWS NEWS

Anggota DPRD Karangasem dari Perindo Gusti Lanang Sidemen Hendrawata Resmi Dilantik

Yunda Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:28 WIB
Anggota DPRD Karangasem dari Perindo Gusti Lanang Sidemen Hendrawata Resmi Dilantik
Anggota DPRD Karangasem dari Partai Perindo Gusti Lanang Sidemen Hendrawata resmi dilantik (Foto: Yunda Ariesta/Okezone)
A
A
A

KARANGASEM - Partai Perindo berhasil merebut satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem periode 2024-2029. Ia adalah Gusti Lanang Sidemen Hendrawata yang maju di Dapil 4, yaitu Kecamatan Sidemen dan Rendang.

Ia berhasil melenggang setelah membukukan 4.020 suara. Lanang Sidemen resmi dilantik pada Kamis (15/8/2024) siang di Gedung DPRD Karangasem.

Ia didampingi sang istri, I Gusti Ayu Aryati. Pria yang sempat duduk di kursi dewan selama 2 periode sebelumnya ini menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi khususnya aspirasi dari warga yang ada di Dapilnya. Tak hanya itu, ia juga menyatakan siap senantiasa mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Partai Perindo.

"Kita akan perjuangan aspirasi masyarakat Karangasem," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Kabupaten Karangasem resmi dilantik dari jumlah tersebut sebanyak 21 anggota atau hampir setengahnya merupakan wajah baru. Dalam pelantikan juga ditetapkan Ketua DPRD sementara dari PDI Perjuangan I Wayan Suastika.
 

(Arief Setyadi )

      
