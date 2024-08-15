Aleg Perindo Putu Rika Winawan Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Klungkung

KLUNGKUNG - Meski hanya sendiri duduk di kursi DPRD Klungkung melalui Partai Perindo, Putu Tika Winawan akan tetap kencang menyuarakan aspirasi masyarakat Klungkung.

Putu Tika Winawan resmi dilantik menjadi menjadi anggota DPRD Klungkung. Politikus asal Desa Selat, Klungkung Bali ini kembali berkiprah menyuarakan suara rakyat di dewan Klungkung setelah 10 tahun istirahat.

Di partai barunya, Partai Perindo, Putu Tika Winawan, kembali duduk di kursi legislatif. Putu Tika terkenal sebagai julukan vocalis di dewan karena getol memberikan pemikiran atau menyuarakan aspirasi masyarakat.

Walau hanya sendiri, namun Tika akan terus berjuang membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Klungkung. Putu Tika melenggang ke DPRD Klungkung dengan berbekal 1.700 suara dan menjadi satu satunya caleg dari Partai Perindo yang lolos ke kursi legislatif.

Sosok Putu Tika memang politisi senior di Kabupaten Klungkung. Tika sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Klungkung berpasangan dengan Tjokorda Raka.





(Khafid Mardiyansyah)