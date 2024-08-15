Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Aleg Perindo Putu Rika Winawan Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Klungkung

I Gede Juli Arsana , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |03:30 WIB
Aleg Perindo Putu Rika Winawan Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Klungkung
Ilustrasi
A
A
A

KLUNGKUNG - Meski hanya sendiri duduk di kursi DPRD Klungkung melalui Partai Perindo, Putu Tika Winawan akan tetap kencang menyuarakan aspirasi masyarakat Klungkung.

Putu Tika Winawan resmi dilantik menjadi menjadi anggota DPRD Klungkung. Politikus asal Desa Selat, Klungkung Bali ini kembali berkiprah menyuarakan suara rakyat di dewan Klungkung setelah 10 tahun istirahat.

Di partai barunya, Partai Perindo, Putu Tika Winawan, kembali duduk di kursi legislatif. Putu Tika terkenal sebagai julukan vocalis di dewan karena getol memberikan pemikiran atau menyuarakan aspirasi masyarakat.

Walau hanya sendiri, namun Tika akan terus berjuang membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Klungkung. Putu Tika melenggang ke DPRD Klungkung dengan berbekal 1.700 suara dan menjadi satu satunya caleg dari Partai Perindo yang lolos ke kursi legislatif.

Sosok Putu Tika memang politisi senior di Kabupaten Klungkung. Tika sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Klungkung berpasangan dengan Tjokorda Raka.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement