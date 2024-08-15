Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Mobil Kepsek Seruduk Siswa SD Peserta Gerak Jalan HUT RI, 1 Orang Tewas

Nasruddin , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |15:57 WIB
Mobil Kepsek Seruduk Siswa SD Peserta Gerak Jalan HUT RI, 1 Orang Tewas
Mobil kepala sekolah seruduk siswa SD peserta gerak jalan HUT RI di Palopo, Sulawesi Selatan (Foto: Nasruddin/Okezone)
A
A
A

PALOPO - Lima siswa SDN 09 Matekko, peserta gerak jalan HUT ke-79 RI ditabrak mobil milik kepala sekolahnya sendiri di Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mobil yang ditumpangi mengalami rem blong hingga terjadi kecelakaan

Dari kelima korban, satu di antaranya meninggal dunia. Sementara empat korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit akibat alami luka-luka termasuk patah tulang.

KBO Satlantas Polres Palopo Iptu Anwar mengatakan, kejadian ini bermula saat mobil minibus milik sang ibu kepala sekolah yang dikemudikan oleh Alimuddin, suaminya melaju dari arah barat ke timur untuk menjemput para peserta gerak jalan dengan kecepatan sedang.

Saat menurun mobil alami rem blong, di saat yang bersamaan sang sopir berupaya menghindari mobil di depannya. Karena tak terkendali, mobil tersebut kemudian menghantam lima siswa yang berkumpul menunggu jemputan untuk mengikuti gerak jalan.

Saat ini, sang sopir beserta mobil pelaku diamankan ke Unit Lantas Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara kondisi keempat korban menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit berbeda.

(Arief Setyadi )

      
