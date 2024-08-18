Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dokter Diperkosa hingga Meninggal, Ratusan Ribu Nakes India Mogok Massal Tuntut Keadilan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |01:16 WIB
Dokter Diperkosa hingga Meninggal, Ratusan Ribu Nakes India Mogok Massal Tuntut Keadilan
Ratusan ribu tenaga kesehatan di India mogok massal (Foto: Alzajeera)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan ribu petugas tenaga kesehatan (nakes) India dan pendukung mereka melakukan mogok nasional sebagai bentuk mengecam pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang pekan lalu di sebuah rumah sakit pemerintah di kota timur Kolkata.

Aksi protes pada Sabtu (17/8/2024) dipimpin oleh dokter dan nakes lainnya, yang juga diikuti puluhan ribu warga India lainnya yang menuntut penindakan terhadap para pelaku.

Rumah sakit dan klinik di seluruh India menolak pasien, kecuali untuk kasus darurat, pada Sabtu ketika para profesional medis memulai penutupan 24 jam pada pukul 06.00 (00:30 GMT). Fakultas dari perguruan tinggi kedokteran telah didesak untuk memberikan layanan darurat.

“Kami menginginkan keadilan,” teriak para pengunjuk rasa, ketika mereka berkumpul di Kolkata untuk menyerukan kondisi kerja dan perlakuan yang lebih baik tidak hanya bagi petugas kesehatan, tetapi juga bagi perempuan pada umumnya, dikutip dari Aljazeera.

“Tangan yang menyembuhkan tidak boleh berdarah,” salah satu tulisan tangan berbunyi.

Penemuan mayat dokter berusia 31 tahun yang berlumuran darah pada 9 Agustus di RG Kar Medical College and Hospital yang dikelola pemerintah memicu protes keras di beberapa kota di seluruh negeri.

“Kami tidak merasa aman,” Antara Das, seorang mahasiswa kedokteran yang ikut protes di Kolkata, mengatakan kepada Al Jazeera. 

“Jika ini terjadi di dalam rumah sakit yang merupakan rumah kedua bagi kami, di mana kami bisa aman sekarang?”

Dokter yang terbunuh itu ditemukan di ruang seminar rumah sakit pendidikan tempat dia bekerja dalam shift 36 jam. Autopsi mengonfirmasi adanya pelecehan seksual.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050710/pemerkosaan-fK9h_large.jpg
Dokter India Diperkosa Lalu Dibunuh di Rumah Sakit saat Bekerja 36 Jam, Jasadnya Berlumuran Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029955/pemerkosaan-brutal-nan-kejam-singapura-jatuhkan-hukuman-penjara-17-5-tahun-dan-cambuk-20-kali-ke-pria-jepang-Ow7voHVYYf.jpg
Pemerkosaan Brutal nan Kejam, Singapura Jatuhkan Hukuman Penjara 17,5 Tahun dan Cambuk 20 Kali ke Pria Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/406/3024070/ilustrasi-FmY9_large.JPG
Nyelonong Masuk Kamar, Pegawai Hotel Perkosa Turis China yang Mabuk Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/18/3002430/diancam-benda-tajam-seorang-wanita-diperkosa-oleh-pria-bersenjata-di-hutan-pada-siang-hari-IRMl1H34Nh.jpg
Diancam Benda Tajam, Seorang Wanita Diperkosa oleh Pria Bersenjata di Hutan pada Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972801/pria-ini-perkosa-dan-bunuh-turis-as-di-jerman-terancam-hukuman-penjara-seumur-hidup-bTnXd27dbQ.jpg
Pria Ini Perkosa dan Bunuh Turis AS di Jerman, Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/13/18/2152212/kisah-ibu-reynhard-sinaga-bujuk-putranya-melanjutkan-bisnis-keluarga-7S00fUstaS.jpg
Kisah Ibu Reynhard Sinaga Bujuk Putranya Melanjutkan Bisnis Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement