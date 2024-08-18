Dokter Diperkosa hingga Meninggal, Ratusan Ribu Nakes India Mogok Massal Tuntut Keadilan

JAKARTA - Ratusan ribu petugas tenaga kesehatan (nakes) India dan pendukung mereka melakukan mogok nasional sebagai bentuk mengecam pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang pekan lalu di sebuah rumah sakit pemerintah di kota timur Kolkata.

Aksi protes pada Sabtu (17/8/2024) dipimpin oleh dokter dan nakes lainnya, yang juga diikuti puluhan ribu warga India lainnya yang menuntut penindakan terhadap para pelaku.

Rumah sakit dan klinik di seluruh India menolak pasien, kecuali untuk kasus darurat, pada Sabtu ketika para profesional medis memulai penutupan 24 jam pada pukul 06.00 (00:30 GMT). Fakultas dari perguruan tinggi kedokteran telah didesak untuk memberikan layanan darurat.

“Kami menginginkan keadilan,” teriak para pengunjuk rasa, ketika mereka berkumpul di Kolkata untuk menyerukan kondisi kerja dan perlakuan yang lebih baik tidak hanya bagi petugas kesehatan, tetapi juga bagi perempuan pada umumnya, dikutip dari Aljazeera.

“Tangan yang menyembuhkan tidak boleh berdarah,” salah satu tulisan tangan berbunyi.

Penemuan mayat dokter berusia 31 tahun yang berlumuran darah pada 9 Agustus di RG Kar Medical College and Hospital yang dikelola pemerintah memicu protes keras di beberapa kota di seluruh negeri.

“Kami tidak merasa aman,” Antara Das, seorang mahasiswa kedokteran yang ikut protes di Kolkata, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Jika ini terjadi di dalam rumah sakit yang merupakan rumah kedua bagi kami, di mana kami bisa aman sekarang?”

Dokter yang terbunuh itu ditemukan di ruang seminar rumah sakit pendidikan tempat dia bekerja dalam shift 36 jam. Autopsi mengonfirmasi adanya pelecehan seksual.