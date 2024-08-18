Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Pastikan Gempa Besar 7,2 SR Tak Ada Ancaman Tsunami

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:56 WIB
Rusia Pastikan Gempa Besar 7,2 SR Tak Ada Ancaman Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter (SR) melanda pantai timur wilayah Kamchatka Rusia pada kedalaman 51 km (32 mil), menurut Pusat Seismologi Mediterania Eropa (EMSC) pada Minggu, (18/8/2024). 

Melansir Turkiyetoday, Pusat Peringatan Tsunami Nasional AS telah mengeluarkan ancaman tsunami sebagai respons terhadap gempa tersebut. Pembaruan lebih lanjut dan saran keselamatan diharapkan terjadi seiring pihak berwenang memantau situasi.

Namun, Kementerian Darurat Rusia cabang Kamchatka telah melaporkan bahwa tidak ada ancaman tsunami setelah gempa berkekuatan 7,2 SR di lepas pantai Kamchatka.

Menurut kementerian, gempa susulan tercatat dengan kekuatan berkisar antara 3,9 hingga 5,0, tetapi sebagian besar tidak terlihat.

Sebelumnya, melansir sky.com, Menurut Survei Geologi AS (USGS), gempa terjadi pada pukul 20.10 waktu Inggris, sekitar 50 mil dari kota pesisir Petropavlovsk-Kamchatsky, yang dikatakan memiliki populasi lebih dari 150.000 orang.

Pusat Peringatan Tsunami Nasional AS menyatakan ada ancaman tsunami akibat gempa tersebut. Peringatan tsunami mengatakan bahwa gelombang "mencapai 0,3m-1m" di atas permukaan air laut hanya mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir di Rusia.

 

