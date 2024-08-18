Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

HUT Ke-79 Indonesia di KJRI Noumea: Simfoni Kebersamaan di Tengah Dinamika Politik Kaledonia Baru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |14:15 WIB
HUT Ke-79 Indonesia di KJRI Noumea: Simfoni Kebersamaan di Tengah Dinamika Politik Kaledonia Baru
Perayaan HUT ke-79 RI di Kaledonia Baru
A
A
A

NOUMEA – Di tengah ketidakstabilan politik pasca insiden tragis 13 Mei 2024, di mana ketegangan masih terasa akibat kerusuhan yang tercetus pada 13 Mei 2024 di Kaledonia Baru, KJRI Noumea dengan khidmat menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. 

Meskipun kondisi Kaledonia Baru masih penuh dengan ketidakpastian, sehingga upacara dilaksanakan di dalam ruangan, namun suasana masih terlihat sangat meriah dengan 200 orang yang hadir. 

Mereka datang semangat masyarakat Indonesia di tanah rantau tetap kuat dan tak tergoyahkan. Aula KJRI dipenuhi wajah-wajah ceria yang datang untuk menghidupkan kembali semangat kemerdekaan dalam suasana yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan.

Di ruangan yang dipenuhi aura kebangsaan, setiap momen upacara terasa sangat bermakna. Lantunan "Indonesia Raya," pembacaan teks Proklamasi, dan doa yang menggema menciptakan simfoni keindahan yang tak lekang oleh waktu. Semangat kemerdekaan terajut erat oleh benang persatuan, melampaui jarak dan keadaan yang menantang.

Momen sakral 17 Agustus ini juga menjadi tali pengikat kekeluargaan di tanah perantauan. Pengerukan tumpeng dilakukan dengan penuh syukur, mengawali sesi makan bersama yang sarat makna kebersamaan. Hidangan khas Nusantara menjadi saksi pertemuan jiwa-jiwa yang merindu tanah air.

Selain upacara, HUT RI kali ini juga menghadirkan momen kebahagiaan bagi para pemenang pertandingan tenis meja dan gaple yang telah berlangsung sebelumnya. Hadiah yang diberikan bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga apresiasi atas semangat kebersamaan yang ditunjukkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/622/3165509//uang_baru-Hw5t_large.jpg
Viral Uang Baru Rp80.000 dan Rp250 Ribu, Fakta atau Hoaks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165239//mnc_univeristy-CJPE_large.jpg
Kolaborasi MNC University dan SMAN 94 Jakarta Lewat Semarak HUT RI ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165059//anies_baswedan_saat_tarik_tambang_rakit_di_waduk-jXT6_large.jpg
Demi Kemenangan! Anies Rela Nyemplung Waduk saat Tarik Tambang Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298//cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164292//arumi-6Q30_large.jpg
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement