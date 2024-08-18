HUT Ke-79 Indonesia di KJRI Noumea: Simfoni Kebersamaan di Tengah Dinamika Politik Kaledonia Baru

NOUMEA – Di tengah ketidakstabilan politik pasca insiden tragis 13 Mei 2024, di mana ketegangan masih terasa akibat kerusuhan yang tercetus pada 13 Mei 2024 di Kaledonia Baru, KJRI Noumea dengan khidmat menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79.

Meskipun kondisi Kaledonia Baru masih penuh dengan ketidakpastian, sehingga upacara dilaksanakan di dalam ruangan, namun suasana masih terlihat sangat meriah dengan 200 orang yang hadir.

Mereka datang semangat masyarakat Indonesia di tanah rantau tetap kuat dan tak tergoyahkan. Aula KJRI dipenuhi wajah-wajah ceria yang datang untuk menghidupkan kembali semangat kemerdekaan dalam suasana yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan.

Di ruangan yang dipenuhi aura kebangsaan, setiap momen upacara terasa sangat bermakna. Lantunan "Indonesia Raya," pembacaan teks Proklamasi, dan doa yang menggema menciptakan simfoni keindahan yang tak lekang oleh waktu. Semangat kemerdekaan terajut erat oleh benang persatuan, melampaui jarak dan keadaan yang menantang.

Momen sakral 17 Agustus ini juga menjadi tali pengikat kekeluargaan di tanah perantauan. Pengerukan tumpeng dilakukan dengan penuh syukur, mengawali sesi makan bersama yang sarat makna kebersamaan. Hidangan khas Nusantara menjadi saksi pertemuan jiwa-jiwa yang merindu tanah air.

Selain upacara, HUT RI kali ini juga menghadirkan momen kebahagiaan bagi para pemenang pertandingan tenis meja dan gaple yang telah berlangsung sebelumnya. Hadiah yang diberikan bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga apresiasi atas semangat kebersamaan yang ditunjukkan.