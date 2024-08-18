Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

HUT ke-79 RI, KBRI Canberra Beri Penghargaan Sekolah Berbahasa Indonesia di Australia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |17:33 WIB
HUT ke-79 RI, KBRI Canberra Beri Penghargaan Sekolah Berbahasa Indonesia di Australia
Perayaan HUT ke-79 RI di Canberra
A
A
A

CANBERRA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (HUT ke-79 RI) berlangsung secara khidmat di KBRI Canbera, Australia. 

Selain dihadiri oleh sekitar 350 orang warga masyarakat Indonesia yang tinggal di ibu kota Australia, upacara yang berlangsung tanggal 17 Agustus 2024, tepat pukul 10.00 waktu Canberra ini dihadiri juga oleh siswa dan guru dari berbagai sekolah di Australia, serta akademisi dari universitas di Canberra.

Dalam peringatan HUT ke-79 RI, KBRI Canberra memberi penghargaan kepada kepala sekolah Scotts Head Public School, yang berlokasi di negara bagian New South Wales, Australia. 
Penghargaan ini didasarkan atas peran kepala sekolah dalam menjaga dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah. Scotts Head Public School merupakan satu-satunya sekolah dwi bahasa di Australia, dimana Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran di sekolah. Bahasa Indonesia bukan sekedar diajarkan sebagai mata pelajaran, tapi digunakan sehari-hari di sekolah.

Penghargaan kepada Scotts Head Public School diberikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, Dr. Siswo Pramono. Duta Besar RI mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Scotts Head Public School yang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 
Menurut Dubes Siswo, dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, Scotts Head telah berperan penting dalam penguatan hubungan antara  masyarakat Indonesia dan Australia.

Sementara kepala sekolah Scotts Head, Annete Balfour, mengaku gembira dapat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan RI di KBRI Canberra dan memperoleh penghargaan dari Duta Besar RI. Dirinya merasa sangat dihargai dan mendapatkan dukungan yang besar dari KBRI untuk semakin menguatkan penggunaan Bahasa Indonesia di sekolahnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185619//senator_australia_pauline_hanson_mengenakan_burqa_di_parlemen-dHWR_large.jpg
Senator Australia Kenakan Burqa di Parlemen, Picu Kemarahan dan Tuduhan Rasisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184960//drone-6EeM_large.jpg
Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183872//medsos-7TUh_large.jpg
Daftar Medsos yang Diblokir untuk Remaja di Bawah 16 Tahun di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/624/3183806//ibu_anak-FCQ3_large.jpg
Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183115//prabowo-YwiI_large.jpg
Momen Prabowo dan PM Albanese Tinjau Kapal Perang Canggih HMAS Canberra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement