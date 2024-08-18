HUT ke-79 RI, KBRI Canberra Beri Penghargaan Sekolah Berbahasa Indonesia di Australia

CANBERRA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (HUT ke-79 RI) berlangsung secara khidmat di KBRI Canbera, Australia.

Selain dihadiri oleh sekitar 350 orang warga masyarakat Indonesia yang tinggal di ibu kota Australia, upacara yang berlangsung tanggal 17 Agustus 2024, tepat pukul 10.00 waktu Canberra ini dihadiri juga oleh siswa dan guru dari berbagai sekolah di Australia, serta akademisi dari universitas di Canberra.

Dalam peringatan HUT ke-79 RI, KBRI Canberra memberi penghargaan kepada kepala sekolah Scotts Head Public School, yang berlokasi di negara bagian New South Wales, Australia.

Penghargaan ini didasarkan atas peran kepala sekolah dalam menjaga dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sekolah. Scotts Head Public School merupakan satu-satunya sekolah dwi bahasa di Australia, dimana Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran di sekolah. Bahasa Indonesia bukan sekedar diajarkan sebagai mata pelajaran, tapi digunakan sehari-hari di sekolah.

Penghargaan kepada Scotts Head Public School diberikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, Dr. Siswo Pramono. Duta Besar RI mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Scotts Head Public School yang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Menurut Dubes Siswo, dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, Scotts Head telah berperan penting dalam penguatan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Australia.

Sementara kepala sekolah Scotts Head, Annete Balfour, mengaku gembira dapat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan RI di KBRI Canberra dan memperoleh penghargaan dari Duta Besar RI. Dirinya merasa sangat dihargai dan mendapatkan dukungan yang besar dari KBRI untuk semakin menguatkan penggunaan Bahasa Indonesia di sekolahnya.