Dapat Persetujuan Raja, Paetongtarn Shinawatra Disahkan Sebagai PM Baru Thailand

Perdana Menteri Terpilih Paetongtarn Shinawatra dan ayahnya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra menjelang upacara pengesahan oleh Raja Thailand di Bangkok, 18 Agustus 2024. (Foto: Reuters)

BANGKOK - Paetongtarn Shinawatra disahkan sebagai perdana menteri oleh raja Thailand pada Minggu, (18/8/2024) dua hari setelah parlemen memilihnya. Pengesahan ini membuka jalan bagi Paetongtarn untuk membentuk kabinet dalam beberapa minggu mendatang.

Paetongtarn, (37 tahun), menjadi perdana menteri termuda Thailand beberapa hari setelah sekutunya Srettha Thavisin diberhentikan sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang menjadi pusat pergolakan politik Thailand selama dua dekade.

Putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Paetongtarn menang dengan hampir dua pertiga suara dalam pemungutan suara DPR pada Jumat, (16/8/2024) untuk menjadi perdana menteri wanita kedua Thailand dan Shinawatra ketiga yang memangku jabatan tersebut, setelah Thaksin dan bibinya Yingluck Shinawatra. Persetujuan oleh Raja Maha Vajiralongkorn, yang merupakan formalitas, dibacakan oleh Sekretaris DPR Apat Sukhanand dalam sebuah upacara di Bangkok pada Minggu.

Mengenakan seragam resmi, Paetongtarn berlutut untuk memberi penghormatan pada potret raja sebelum memberikan pidato singkat yang berisi ucapan terima kasih kepada raja dan wakil rakyat karena telah mendukungnya sebagai perdana menteri.

"Sebagai kepala cabang eksekutif, saya akan melaksanakan tugas saya bersama para legislator dengan hati terbuka," katanya, sebagaimana dilansir Reuters. "Saya akan mendengarkan semua pendapat sehingga bersama-sama kita dapat memajukan negara ini dengan stabilitas," katanya.

Paetongtarn, yang sebelumnya tidak pernah menjabat di pemerintahan, menghadapi berbagai tantangan di berbagai bidang, dengan ekonomi yang terpuruk dan popularitas partainya, Pheu Thai, yang merosot, karena belum melaksanakan program pemberian uang tunai dompet digital andalannya senilai 500 miliar baht.

Setelah menerima dukungan kerajaan, Paetongtarn memeluk ayahnya, Thaksin, dan anggota keluarga lainnya. Dalam konferensi pers pertamanya, Paetongtarn mengatakan bahwa ia akan melanjutkan semua kebijakan pendahulunya, Srettha, termasuk stimulus dan reformasi ekonomi "utama", menangani narkoba ilegal, meningkatkan sistem perawatan kesehatan universal negara tersebut, dan mempromosikan keberagaman gender.