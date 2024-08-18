Bupati Mahakam Ulu Berharap Gerindra Usung Mayang Shari sebagai Suksesornya

KALTIM - Ketua DPC Partai Gerindra Mahakam Ulu (Mahulu), Kaltim, Bonifasius Belawan Geh, menyebut, kepemimpinan daerah yang selama ini diperjuangkan dapat diteruskan dengan baik dan dikembangkan sesuai harapan.

Boni yang juga Bupati Mahakam Ulu ini berharap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memilih sosok yang sesuai dengan harapan di Pilkada Serentak 2024.

"Saya berharap program saya untuk Mahulu sebagai daerah otonomi baru yang baik, seperti pembangunan infrastruktur, program peningkatan SDM dan pembangunan ketahanan pangan dan lain-lain sebagai penyangga IKN dapat dilanjutkan oleh orang yang punya elektabilitas tinggi di masyarakat Mahulu," ujarnya Boni, Minggu (18/8/2024).

Menurutnya, semenjak Mahakam Ulu berdiri sampai dengan saat ini, kerja kerasnya membangun Kabupaten baru tersebut sekaligus membesarkan Partai Gerindra di Mahakam Ulu menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan.

"Saya berharap kebijakan Bapak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dapat mempertimbangkan hasil perjuangan kami yang telah membesarkan Partai Gerindra di Mahakam Ulu," ujarnya.

Salah satu kebijaksanaan yang konkret diharapkan Boni adalah mempertimbangkan dirinya tetap memimpin Partai Gerindra, sekaligus sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan partai besutan Prabowo Subianto tersebut.