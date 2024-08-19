Didukung Perindo, Ansar: Terima Kasih Diberi Kepercayaan di Pilgub Kepri

JAKARTA - Bakal calon gubernur (Bacagub) Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Dukungan itu mendapat sambutan baik dari Ansar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Perindo yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bersama melanjutkan pembangunan Kepulauan Riau,” kata Ansar Ahmad, Minggu (18/8/2024).

Ansar bakal maju bersama Bakal Calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra yakni Nyanyang Haris. Ia menyebut masa kepemimpinannya selanjutnya diharapkan menjadi episentrum bagi ekonomi negeri.

“Kepri jadi contoh perdagangan dunia karena jadi perlintasan perdagangan.Pemerintah ingin Kepri jadi episentrum bagi ekonomi negeri,” tuturnya.

Nyanyang dalam kesempatan yang sama mengungkapkan apresiasi senada terhadap Partai Perindo. Ia juga meyakini bahwa programnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan ini dan akan saya jaga dan perjuangkan. Kita punya moto ekonomi tumbuh rakyat sejahtera. Kita buka invetasi untuk pembangunan di Kepri. Harapan kita semua adalah kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.



(Arief Setyadi )