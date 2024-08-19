Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo, Ansar: Terima Kasih Diberi Kepercayaan di Pilgub Kepri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |04:01 WIB
Didukung Perindo, Ansar: Terima Kasih Diberi Kepercayaan di Pilgub Kepri
Bacagub Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendapatkan dukungan dari Partai Perindo (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur (Bacagub) Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Dukungan itu mendapat sambutan baik dari Ansar.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Perindo yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bersama melanjutkan pembangunan Kepulauan Riau,” kata Ansar Ahmad, Minggu (18/8/2024).

Ansar bakal maju bersama Bakal Calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra yakni Nyanyang Haris. Ia menyebut masa kepemimpinannya selanjutnya diharapkan menjadi episentrum bagi ekonomi negeri.

“Kepri jadi contoh perdagangan dunia karena jadi perlintasan perdagangan.Pemerintah ingin Kepri jadi episentrum bagi ekonomi negeri,” tuturnya.

Nyanyang dalam kesempatan yang sama mengungkapkan apresiasi senada terhadap Partai Perindo. Ia juga meyakini bahwa programnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan ini dan akan saya jaga dan perjuangkan. Kita punya moto ekonomi tumbuh rakyat sejahtera. Kita buka invetasi untuk pembangunan di Kepri. Harapan kita semua adalah kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement