Ketum Perindo Dukung Gagasan Bacagub Kepri Ansar Ahmad

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus bersilaturahmi dengan Bakal Calon Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Bakal Calon Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Silaturahmi dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Dalam kegiatan silaturahmi ini, Bacagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil juga turut hadir bersilaturahmi bersama Ketum Partai Perindo. Angela turut mendengarkan gagasan dari para Bacagub yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk membangun wilayah mereka menjadi lebih maju. Salah satunya ialah gagasan dari Bacagub Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

“Pada kesempatan ini Partai Perindo ingin memberikan dukungan kami kepada para calon gubernur. Kami sudah berbincang-bincang bersama Pak RK, Pak Ansar dan Pak Melki, ini memang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo,” ujar Angela.

Ansar Ahmad sendiri merasa terhormat bisa bersilaturahmi sekaligus mendapat dukungan dari Partai Perindo. Ia mengatakan dukungan dari Partai Perindo ini bisa menjadi jembatan untuk sama-sama membangun Kepulauan Riau yang lebih baik dan maju.

“Kami mengucapkan terima kasih pada Perindo yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan pembangunan ini,” tambah Ansar.