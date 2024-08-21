Advertisement
HOME NEWS NEWS

Waketum Perindo Harap Paslon Darius-Petrus Kedepankan Programnya Guna Menangkan Pilgub Papua Selatan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |17:53 WIB
Waketum Perindo Harap Paslon Darius-Petrus Kedepankan Programnya Guna Menangkan Pilgub Papua Selatan
Perindo Berikan Dukungan di Pilkada 2024. Foto: Okezone/Ari Sandita.
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap, agar pasangan Cagub-Cawagub, Darius Gewilom dan Petrus Safan bisa mengedepankan programnya untuk menggaet hati masyarakat dan memenangkan Pilkada Papua Selatan 2024.

"Secara substansi programnya betul-betul (bisa) dikenal luas di masyarakat," ujar Ferry di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

Menurutnya, Papua Selatan merupakan daerah strategis yang berada di ujung timur Indonesia, yang mana daerah itu pun menjadi daerah yang pertama kali digelarnya Pilgub pasca-pemekaran. Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu pun memiliki sejumlah strategi untuk memenangkan keduanya.

"Dengan kondisi strategis seperti ini dan dengan wilayah cukup luas, saya pikir perlu konsentrasi disana sehingga upaya yang dilakukan bacalon gubernur ini betul-betul bisa menyentuh seluruh masyarakat disana, jangan sampai ada masyarakat tak tersentuh atau tak mengetahui siapa bacalon yang diusung oleh Partai Perindo," tuturnya.

Dia menambahkan, strategi dimaksud mulai dari turun ke lapangan hingga menggunakan media sosial. Lalu, bersinergi dengan partai pengusung lainnya yang juga mendukung Cagub-cawagub Darius Gewilom dan Petrus Safan di Pilkada Papua Selatan 2024.

"Strategi kami ada banyak, selain juga karena kapasitas bacalonnya juga partai pengusungnya dalam pola koalisi yang dibangun, tentunya paling penting bagaimana kita menggunakan berbagai jejaring, itu menjadi hal penting," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
