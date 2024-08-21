Dilantik Jadi Anggota DPRD Gunung Mas, Kader Perindo Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

GUNUNG MAS- Sebanyak 4 kader Partai Perindo resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024.

Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan anggota DPRD ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Gunung Mas yang digelar di Gedung Damang Batu, Jalan Diponegoro, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Anggota DPRD Gunung Mas dari Partai Perindo, Espriadi mengatakan, setelah dilantik siap memperjuangkan aspirasi dan kesejahterakan rakyat Kabupaten Gunung Mas sesuai visi misi Partai Perindo.

“Kami sudah diberikan kepercayaan 2024-2029. Kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa lebih maju lagi,” katanya.

“Kami juga berkomitmen membangun Partai Perindo supaya lebih maju lagi,” tutup Espriadi.

Selain Espriadi, tiga kader Perindo yang dilantik adalah Yulius Agau dengan 1.418 suara dari Dapil Gunung Mas I dan yang terakhir Darwinson Concon memperoleh 1.312 suara dari Dapil Gunung Mas I, dan Singong dengan 426 suara dari Dapil Gunung Mas III.

Pelantikan ini menjadi momen penting bagi perkembangan politik di Kabupaten Gunung Mas, di mana kehadiran kader-kader baru di DPRD diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat setempat.

(Fahmi Firdaus )