Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dilantik Jadi Anggota DPRD Gunung Mas, Kader Perindo Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Ade Sata , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |08:52 WIB
Dilantik Jadi Anggota DPRD Gunung Mas, Kader Perindo Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Gunung Mas dari Partai Perindo, Espriadi/Okezone
A
A
A

GUNUNG MAS- Sebanyak 4 kader Partai Perindo resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024.

Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan anggota DPRD ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Gunung Mas yang digelar di Gedung Damang Batu, Jalan Diponegoro, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Anggota DPRD Gunung Mas dari Partai Perindo, Espriadi mengatakan, setelah dilantik siap memperjuangkan aspirasi dan kesejahterakan rakyat Kabupaten Gunung Mas sesuai visi misi Partai Perindo.

“Kami sudah diberikan kepercayaan 2024-2029. Kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa lebih maju lagi,” katanya.

“Kami juga berkomitmen membangun Partai Perindo supaya lebih maju lagi,” tutup  Espriadi.

Selain Espriadi, tiga kader Perindo yang dilantik adalah Yulius Agau dengan 1.418 suara dari Dapil Gunung Mas I dan yang terakhir Darwinson Concon memperoleh 1.312 suara dari Dapil Gunung Mas I, dan Singong dengan 426 suara dari Dapil Gunung Mas III.

Pelantikan ini menjadi momen penting bagi perkembangan politik di Kabupaten Gunung Mas, di mana kehadiran kader-kader baru di DPRD diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi daerah dan masyarakat setempat.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096//dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185903//bawaslu_dan_perindo_jabar-NYI2_large.jpg
Bawaslu Sebut Partai Perindo Jabar Siap Sambut Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement