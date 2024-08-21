Gempa M3,1 Guncang Luwu Timur Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,1 mengguncang Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (21/8/2024) malam. Gempa diperkirakan berlangsung pukul 21:38 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 2.39 Lintang Selatan (LS), dan 121.01 Bujur Timur (BT). Gempa berpusat pada 27 kilometer, sebelah barat laut Luwu Timur dengan kedalaman 2 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.1, 21-Aug-2024 21:38:51WIB, Lok:2.39LS, 121.01BT (27 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:2 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )