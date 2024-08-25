Terima Surat Rekomendasi PDIP, Koalisi Banten Maju Bersama Akan Dideklarasikan

BANTEN - Pasangan calon (paslon) dari Koalisi Banten Maju Bersama di Pilgub Banten siap dideklarasikan di ICE BSD Tangerang, Minggu (25/8/2024) siang. Deklarasi tersebut sekaligus penyerahan surat keputusan pengusungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Pasangan yang dideklarasikan yakni, bakal calon gubernur-wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Lalu bakal calon walikota-wakil walikota Tangsel Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, bakal calon bupati-wakil bupati Serang Andika Hazrumy-Nanang Supriyatna, dan bakal calon walikota-wakil walikota Serang Ratu Ria Maryana-Subadri Ushuludin.

Kemudian bakal calon bupati-wakil bupati Pandeglang Fitron Nur Ikhsan-Diana Jayabaya, bakal calon bupati-wakil bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya-Amir Hamzah, dan bakal calon walikota-wakil walikota Cilegon Robinsar-Fajar Hadi Prabowo. Selanjutnya bakal calon bupati-wakil bupati Tangerang Mad Romli-Irvansyah, dan bakal calon walikota-wakil walikota Tangerang Sachrudin-Maryono.

“Secara serentak kami akan menyerahkan surat keputusan resmi atau rekomendasi pengusungan DPP PDI Perjuangan yang akan menjadi syarat pendaftaran ke KPU kepada para kandidat di Pilkada se-Banten,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten Asep Rahmatullah dalam keterangannya.

Menurut Asep, deklarasi ini merupakan tahap awal memanaskan mesin politik para pasangan bakal calon yang tergabung dalam Koalisi Banten Maju Bersama. “Secara persentase suara pemilu legislatif dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi, secara otomatis semua pasangan kandidat sudah punya tiket untuk melaju di Pilkada serentak 2024,” ujarnya.

Asep mengatakan, Koalisi Banten Maju bersama yang dideklarasikan merupakan koalisi gabungan kandidat pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota.

“Kami ingin menegaskan bahwa ke depan, pembangunan Banten butuh kolaborasi, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini makna kuat dari Banten Maju Bersama,” ujar Asep.



(Fakhrizal Fakhri )