Pilbup Jepara, Elektabilitas Calon Petahana Teratas

JEPARA - Calon petahana Bupati Jepara, Jawa Tengah, yang juga kader PDI Perjuangan Dian Kristiandi berpotensi menang dalam Pilkada 2024. Hal ini tercermin dari hasil survei tiga lembaga survei.

Pertama hasil survei elektabilitas calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jepara 2024 oleh Pandawa Research menunjukkan elektabilitas Dian Kristiandi teratas dengan memperoleh 30,2 persen. Kemudian Witiarso Utomo 27,9 persen, dan Nuruddin Amin 24,6 persen.

Kedua, hasil survei Ananta Research menunjukan tingkat kesukaan masyarakat terhadap Dian Kristiandi sebesar 82,7 persen. Sementara Witiarso Utomo hanya mendapat 81,4 persen.

Lalu Hasil survei jelang Pilkada Jepara dikeluarkan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), pasangan Dian Kristiandi apabila disandingkan dengan Jadug Trimulyo berada di posisi teratas. Selain itu, jika keduanya berpasangan, maka berpeluang menang pada Pilkada Jepara 2024.

"Sehingga rugi jika PDIP di Pilkada Jepara tidak usung kadernya," kata Pengamat Politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri dalam keterangannya, Minggu (25/8/2024).

Rikal menilai, hal itu tentu tidak lepas dari kinerja Dian Kristiandi selama menjabat sebagai bupati. Ditambah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan penilaian positif atas kinerja akhir Bupati Jepara Dian Kristiandi untuk periode 2017 – 2022.

"Dari hasil penilaian yang dilakukan mendapatkan predikat baik dengan nilai 88,18," kata Rikal.

Saat ini hasil Pemilu 2024, PDI Perjuangan berhasil memperoleh 8 kursi DPRD di Kabupaten Jepara atau 16%.

Jika merujuk putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu salah satu putusan menyatakan bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa.