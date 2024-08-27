Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resmi Mendaftar di KPU, HDCU Janjikan Pemerataan Pembangunan

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |22:17 WIB
Resmi Mendaftar di KPU, HDCU Janjikan Pemerataan Pembangunan
HDCU mendaftar ke KPUD
A
A
A

PALEMBANG - Pasangan Calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Wakil Gubernur Sumsel, Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Selasa (27/8/2024).

Dalam proses pendaftaran, HDCU diantar langsung oleh ribuan pendukung dan relawannya dari kawasan Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

"Hari ini ada puluhan ribu pendukung yang mengantar kita ke KPU Sumsel dan ini merupakan bagian dari antusiasme masyarakat yang besar untuk kami pasangan HDCU," ujar Herman Deru.

