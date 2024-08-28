Advertisement
HOME NEWS JABAR

Awal Dipinang Calon Wakil Wali Kota Sukabumi, Dida Sembada Berpikir Keras

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |03:05 WIB
Awal Dipinang Calon Wakil Wali Kota Sukabumi, Dida Sembada Berpikir Keras
Pilkada Sukabumi
A
A
A

SUKABUMI - Calon Wakil Wali Kota (Cawawalkot) Sukabumi, Dida Sembada sempat berpikir keras saat dipinang untuk mendampingi Calon Wali Kota (Cawalkot) Achmad Fahmi pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Sukabumi 2024.

Hal tersebut disampaikan Dida pada acara deklarasi pasangan 'Serasi' Achmad Fahmi-Dida Sembada di Gedung Harsa, Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Selasa (27/8/2024).

"Sungguh tidak mudah menerima (pinangan Cawawalkot) dan saya berpikir keras, merenung tentu berintrospeksi, karena saya tau beliau (Achmad Fahmi) tokoh yang dicintai warga Kota Sukabumi," ujar Dida dalam sambutannya.

Lebih lanjut Dida mengatakan, sebagi mantan dalam kebersamaan melaksanakan tugas, Achmad Fahmi sebagai Wali Kota Sukabumi dan dirinya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), tentunya ia sangat paham terkait ritme pekerjaan yang Achmad Fahmi lakukan. 

"Persoalan perjodohan (kami) tidaklah mudah, ini perlu renungan yang panjang, introspeksi yang mendalam dan pada saatnya di akhir masa pengabdian saya sebagai Aparatur Sipil Negara, saya ingin melanjutkan dan saya siap untuk mendampingi Achmad Fahmi sebagai Calon Wakil Wali Kota Sukabumi," ujar Dida.

Dida menambahkan, perjodohan politiknya dengan Achmad Fahmi tidak seperti Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi, namun lebih identik perjodohan pasangan yang serasi untuk menata dan melanjutkan pembangunan Kota Sukabumi.

"Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan, terima kasih untuk Partai PKS, Partai Gerindra, PKB, Partai Perindo, dan Partai Ummat. Dengan mengucapkan bismillah pilihlah yang tetap dan tepat," ujar Dida.

(Khafid Mardiyansyah)

      
