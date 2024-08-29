Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Didukung Mantan Wakil Bupati

MOROWALI - Wakil Bupati Morowali periode 2018-2023, Najamudin mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Ilyas (Iklas) di Pibup Morowali. Menurutnya, pasangan Iklas itu merupakan calon terbaik untuk memimpin Morowali di Pilkada 2024.

"Pasangan Iklas ini pemimpin muda dengan generasi yang bagus. Ke depannya untuk membangun Morowali memang membutuhkan generasi yang kuat," kata Najamudin, Rabu (28/8/2024).

Mendukung penuh, Najamudin memberikan wejangan untuk pasangan Iklas. Ia ingin hasil terbaik untuk duet pemimpin muda itu di kontestasi lima tahunan tersebut.

"Pesan saya pasangan Iklas ini banyak-banyaklah bersosialisasi di masyarakat. Terus tingkatkan popularitas, insyaallah akan dipilih," tukasnya.

Mengenal Iksan dan Iriane sejak lama, ia percaya keduanya punya visi misi terbaik untuk Morowali. Inovasi yang dibawa Iklas dinilai dapat menyelesaikan permasalahan Morowali saat ini.

"Visi misi itu harus tajam dan kekuatan tim di bawah itu harus kuat. Kalau kedua itu terpenuhi, insya allah pemilihnya banyak," tukasnya.