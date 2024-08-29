Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Didukung Mantan Wakil Bupati

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |21:05 WIB
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Didukung Mantan Wakil Bupati
Iksan-Iriane Maju di Pilwalkot Morowali (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MOROWALI - Wakil Bupati Morowali periode 2018-2023, Najamudin mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Ilyas (Iklas) di Pibup Morowali. Menurutnya, pasangan Iklas itu merupakan calon terbaik untuk memimpin Morowali di Pilkada 2024. 

"Pasangan Iklas ini pemimpin muda dengan generasi yang bagus. Ke depannya untuk membangun Morowali memang membutuhkan generasi yang kuat," kata Najamudin, Rabu (28/8/2024). 

Mendukung penuh, Najamudin memberikan wejangan untuk pasangan Iklas. Ia ingin hasil terbaik untuk duet pemimpin muda itu di kontestasi lima tahunan tersebut. 

"Pesan saya pasangan Iklas ini banyak-banyaklah bersosialisasi di masyarakat. Terus tingkatkan popularitas, insyaallah akan dipilih," tukasnya. 

Mengenal Iksan dan Iriane sejak lama, ia percaya keduanya punya visi misi terbaik untuk Morowali. Inovasi yang dibawa Iklas dinilai dapat menyelesaikan permasalahan Morowali saat ini. 

"Visi misi itu harus tajam dan kekuatan tim di bawah itu harus kuat. Kalau kedua itu terpenuhi, insya allah pemilihnya banyak," tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/525/3067524/pilkada_serentak-xDCr_large.jpg
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066745/fitrianti_nandriani-YojF_large.jpg
Usai Dapat Nomor 1 di Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066744/ratu_ria_subadri_dapat_nomor_1_di_pilwalkot_serang-15qt_large.jpg
Pilwalkot Serang, Ratu Ria-Subadri Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066738/fitrianti_nandriani-b2tC_large.jpg
Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/525/3066737/fahmi_dida_dapat_nomor_satu_di_pilwalkot_sukabumi-3UcS_large.jpg
Fahmi-Dida Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi, Perindo: Terpilih Satu Kali Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066736/iksan_iriane_dapat_nomor_urut_3_di_pilbup_morowali-g0KC_large.jpg
Iksan-Iriane Dapat Nomor Urut 3, Siap Wujudkan Perubahan Morowali Lebih Baik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement