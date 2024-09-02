Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilbup Tabalong, Sani-Usman Lanjut ke Tahap Cek Kesehatan

Muhammad Tamyiz , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:13 WIB
Pilbup Tabalong, Sani-Usman Lanjut ke Tahap Cek Kesehatan
Bakal calon bupati dan wakil bupati, H Norhasani-H Gusti Kadarusman (Foto: M Tamyiz/Okezone)
KALSEL - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabalong, Ardiansyah, mengatakan, berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati, H Norhasani-H Gusti Kadarusman dinyatakan lengkap oleh tim verifikator. Keduanya akan lanjut ke tahap Pilkada 2024 selanjutnya, yakni pemeriksaan kesehatan.

"Pada 1-2 September 2024, Bapak Haji Norhasani dan Bapak Haji Gusti Kadarusman agar bisa melakukan pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

Berkas pasangan H Norhasani dengan H Gusti Kadarusman diketahui mendaftar pada Rabu 28 Agustus 2024. Mereka diusung Partai Nasdem dengan memiliki 6 kursi dan didukung partai nonparlemen seperti PBB, Perindo, Hanura, Garuda dan PKN.

Pasangan H Norhasani dan H Gusti Kadarusman pun menyampaikan terima kasih. Ia bersyukur bisa melengkapi berkas persyaratan Pilkada 2024.

"Alhamdulillah, berkas kami dinyatakan lengkap dan ini artinya kami, Sani-Usman, bisa mengikuti tahapan selanjutnya," ujar H Norhasani.

(Arief Setyadi )

      
