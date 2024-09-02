Dosen Akper Dibunuh Pasangan Homo Usai Berhubungan Badan, Begini Kronologinya

TAPANULI UTARA - Dosen Akademi Perawat Tapanuli Utara (Taput), Monika Hutauruk (45) warga Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Taput, ditemukan tewas di asrama Akper Tarutung Jalan Kolonel Liberty Malau Tarutung Taput pada Jumat 30 Agustus 2024. Korban dibunuh pria beranak dua dan keduanya terlibat hubungan asmara sejenis dari tahun 2022.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak menerangkan, korban diketahui meninggal di asrama, setelah mendapat laporan dari salah seorang saksi yang bernama Faisal.

“Mendapat laporan itu, petugas turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Saat tiba di TKP, korban ditemukan dengan posisi terlentang dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut,” ujar AKBP Ernis Sitinjak, di Mapolres Taput di Tarutung, Senin (2/9/2024).

Sitinjak menjelaskan, petugas melakukan visum di rumah sakit Tarutung dan hasilnya diduga kuat bahwa tewasnya korban akibat perbuatan tindak pidana.

"Awalnya keluarga tidak curiga, korban meninggal akibat dugaan pembunuhan. Bahkan keluarga korban menganggap bahwa korban meninggal karena penyakit jantung, karena sudah pasang ring jantung. Dan keluarga korban sempat menolak dilakukan autopsi terhadap jasad korban,"bebernya.

Meski pihak keluarga korban menolak autopsi, namun polisi mengupayakan agar tetap dilakukan autopsi untuk kepentingan penyidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa beberapa orang saksi. Hasil pengembangan yang dilakukan, akhirnya membuahkan hasil dan berhasil menangkap pelaku.

Pelaku yang membunuh korban, Sitinjak, berhasil ditangkap pada Sabtu 31 Agustus 2024. Pelaku bernama Boy Sandi Hutauruk (38), berprofesi angkutan umum, warga Dusun Lumban Rihit, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon Taput.