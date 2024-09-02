Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dosen Akper Dibunuh Pasangan Homo Usai Berhubungan Badan, Begini Kronologinya

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |12:59 WIB
Dosen Akper Dibunuh Pasangan Homo Usai Berhubungan Badan, Begini Kronologinya
Dosen Akper Dibunuh Pasangan Homo Usai Berhubungan Badan/Okezone
A
A
A

TAPANULI UTARA - Dosen Akademi Perawat Tapanuli Utara (Taput), Monika Hutauruk (45) warga Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Taput, ditemukan tewas di asrama Akper Tarutung Jalan Kolonel Liberty Malau Tarutung Taput pada Jumat 30 Agustus 2024. Korban dibunuh pria beranak dua dan keduanya terlibat hubungan asmara sejenis dari tahun 2022.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak menerangkan, korban diketahui meninggal di asrama, setelah mendapat laporan dari salah seorang saksi yang bernama Faisal.

“Mendapat laporan itu, petugas turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Saat tiba di TKP, korban ditemukan dengan posisi terlentang dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut,” ujar AKBP Ernis Sitinjak, di Mapolres Taput di Tarutung, Senin (2/9/2024).

Sitinjak menjelaskan, petugas melakukan visum di rumah sakit Tarutung dan hasilnya diduga kuat bahwa tewasnya korban akibat perbuatan tindak pidana.

"Awalnya keluarga tidak curiga, korban meninggal akibat dugaan pembunuhan. Bahkan keluarga korban menganggap bahwa korban meninggal karena penyakit jantung, karena sudah pasang ring jantung. Dan keluarga korban sempat menolak dilakukan autopsi terhadap jasad korban,"bebernya.

Meski pihak keluarga korban menolak autopsi, namun polisi mengupayakan agar tetap dilakukan autopsi untuk kepentingan penyidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa beberapa orang saksi. Hasil pengembangan yang dilakukan, akhirnya membuahkan hasil dan berhasil menangkap pelaku.

Pelaku yang membunuh korban, Sitinjak, berhasil ditangkap pada Sabtu 31 Agustus 2024. Pelaku bernama Boy Sandi Hutauruk (38), berprofesi angkutan umum, warga Dusun Lumban Rihit, Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon Taput.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement