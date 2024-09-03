Pilbup Dogiyai, Oktovianus Tebai: Jika Dapat Kepercayaan Kami Siap Bekerja untuk Rakyat

JAYAPURA - Ketua Partai Perindo Papua Tengah, Oktovianus Tebai berpesan agar masyarakat jeli melihat pasangan calon yang mempunyai niat baik. Oktovianus Tebai sendiri dipasangkan dengn Angkian Goo sebagai cabup dan cawabup Dogiyai.

"Jika kami dapat kepercayaan, kami siap bekerja untuk rakyat," lanjutnya.

Di tempat yang sama Angkian Goo mengharapkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat Dogiyai, untuk memilih pasangan yang disingkat Tego ini. Pasangan Tego sendiri diusung Partai Perindo dan PSI.

Diketahui, Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiyai Oktovianus Tebai dan Angkian Goo menjalani tes kesehatan, di RSUD Jayapura, Papua. Pemeriksaan ini sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui oleh bakal paslon pada Pilkada 2024, setelah mendaftar di KPU Kabupaten Dogiyai.

Oktovianus yang adalah Ketua Partai Perindo Papua Tengah, bersama pasangan bakal calon wakil bupati Angkian Goo melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Jayapura.

Ketua Partai Perindo Papua Tengah, Oktovianus Tebai mengatakan bahwa pemeriksaan di hari ke 2 yang dijalani ini meliputi pemeriksaan darah lengkap, jantung, saraf, lambung dan beberapa pemeriksaan lainnya.



