HOME NEWS JATENG

Warga Resah! Belasan Makam di TPU Blumbang Semarang Dirusak OTK

Lurisa Lulu , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:18 WIB
Warga Resah! Belasan Makam di TPU Blumbang Semarang Dirusak OTK
Illustrasi Makam (foto: dok Okezone)
A
A
A

BLUMBANG - Belasan makam di Tempat Pemakaman Umum Blumbang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dirusak orang tak di kenal. Kejadian tersebut membuat warga resah.

Kerusakan belasan makam di Tpu Blumbang, rata-rata terjadi pada bagian batu nisan. Sebanyak 13 batu nisan sudah dalam kondisi hancur berserakan di antara gundukkan tanah makam.

Belum diketahui siapa pelaku pengerusakan makam, namun peristiwa tersebut membuat geger warga sekitar sekaligus resah dan takut.

Pengerusakan makam pertama kali diketahui oleh seorang peziarah yang langsung melapor kepada penjaga TPU.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
