HOME NEWS BALI

Jatuh dari Kapal, Nelayan Hilang di Perairan Jembrana

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |02:31 WIB
Jatuh dari Kapal, Nelayan Hilang di Perairan Jembrana
Ilustrasi (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Seorang nelayan jatuh dari kapal Indah jenis Mini Purse Sein saat sedang memasang jaring di Perairan Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Jumat malam, 6 September 2024. Kapal tersebut diketahui bertolak dari Muncar menuju Selat Bali.

Informasi tersebut diterima oleh petugas siaga kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada Sabtu siang, 7 September 2024. "Kami terima informasi dari Danpos TNI AL Pengambengan, Bapak Komang Didik," ujarnya selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, melansir dari postingan akun Instagram @basarnas_bali, Sabtu, (7/9/2024).

Menurut informasi, salah satu ABK alias nelayan yang terjatuh alias korban tersebut diketahui bernama Moh Fadil (25), warga Dusun Muncar, Desa Tembok Rejo. Fadil merupakan satu dari 40 ABK yang berada di kapal tersebut dan dinahkodai oleh Asan.

Pada pukul 12.50 Wita Tim Rescue Pos SAR Jembrana 7 personel berangkat menuju lokasi. Proses pencarian sempat terkendala hujan dan angin kencang. 

Penyisiran dilakukan dengan menggunakan rubber boat. Unsur SAR yang terlibat di antaranya Pos SAR Jembrana, Pos TNI AL Pengambengan, Brimob Batalyon C Pelopor Gilimanuk, BPBD Jembrana, Potensi SAR Radio 115, serta nelayan setempat.

Sayangnya, hasil pencarian hari ini masih nihil, dan rencananya operasi SAR dilanjutkan besok pada Minggu pagi.
 

(Arief Setyadi )

      
