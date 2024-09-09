4 Fakta Crane Kapal Jatuh Akibatkan Operator Meninggal di Kepulauan Meranti

MERANTI - Seorang operator kapal barang bermuatan semen di Dermaga Pelabuhan Pelindo Satu, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meninggal dunia usai tertimpa besi dari crane kapal yang jatuh.

Okezone merangkum berbagai fakta peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. Kronologi Crane Kapal Jatuh

Peristiwa itu terjadi ketika kapal sedang melakukan aktivitas bongkar semen dengan menggunakan crane. Namun, tiba-tiba saja badan crane patah dan jatuh bersama operatornya.

2. Korban Crane Kapal Jatuh Sempat Dilarikan RSUD Selatpanjang

Korban, sempat dilarikan ke RSUD Selatpanjang, namun nyawanya tak dapat tertolong usai mengalami luka cukup parah di bagian kepala.

3. Rekaman Video Ungkap Kondisi Terbuka

Dari rekaman video amatir terlihat warga beramai-ramai membawa tubuh Suryadi, operator kapal KM MI 1 Tanjung Priok, yang tertimpa badan crane yang jatuh. Peristiwa nahas ini terjadi pada, Sabtu 7 September 2024, di dermaga Pelabuhan Pelindo Satu.

Di mana ketika itu kapal yang bermuatan semen sedang melakukan aktivitas bongkar, tiba-tiba badan crane patah dan jatuh bersama operatornya, Suryadi ke dermaga.