HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan di Portugal Tewaskan 3 Petugas Damkar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |04:12 WIB
Kebakaran Hutan di Portugal Tewaskan 3 Petugas Damkar
Tiga petugas Damkar tewas saat berjibaku padamkan kebakaran hutan di Portugal (Foto : Reuters)
A
A
A

NELAS - Sebanyak tiga petugas pemadam kebakaran di Portugal tewas pada Selasa 17 eptember 2024, saat tengah berjibaku memadamkan salah satu itik dari puluhan kebakaran hutan yang melanda wilayah tengah dan utara Portugal. Sehingga, jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan terbaru menjadi tujuh orang sejak Sabtu.

Dilansir dari Reuters, Portugal sedang memerangi lebih dari 50 kebakaran hutan aktif di daratannya dan telah mengerahkan sekitar 5.300 petugas pemadam kebakaran, serta menyerukan bantuan Uni Eropa.

Pihak berwenang telah menutup beberapa jalan raya, termasuk jalan raya utama yang menghubungkan Lisbon dan Porto, dan menghentikan sambungan kereta api di dua jalur kereta api di Portugal utara.

Komandan otoritas perlindungan sipil ANEPC Andre Fernandes mengatakan, tiga petugas pemadam kebakaran dari pemadam kebakaran Vila Nova de Oliveirinha tewas saat memadamkan api di Nelas, sebuah kota sekitar 300 km (190 mil) timur laut Lisbon.

Rekaman Reuters semalam menunjukkan penduduk setempat menuangkan ember air ke api yang membesar di dekat Nelas.

Wakil Fernandes, Mario Silvestre, mengatakan sebelumnya bahwa situasi secara keseluruhan. "Lebih tenang namun tetap mengkhawatirkan dan kompleks, dengan banyak desa dan permukiman yang terkena dampaknya, dan tim sangat tersebar di seluruh wilayah operasi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
