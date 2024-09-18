Pager Meledak Massal Tewaskan 9 Orang di Lebanon, Israel Diduga Bertanggung Jawab

BEIRUT - Pager yang digunakan oleh ratusan anggota Hizbullah meledak hampir bersamaan di Lebanon dan Suriah pada Selasa, (18/9/2024) menewaskan setidaknya sembilan orang, termasuk anak berusia 8 tahun, dan melukai beberapa ribu lainnya. Hizbullah dan pemerintah Lebanon menyalahkan Israel atas apa yang tampak sebagai serangan canggih dan jarak jauh.

Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan Israel memberi pengarahan kepada AS tentang operasi tersebut — di mana sejumlah kecil bahan peledak yang disembunyikan dalam pager diledakkan. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas informasi tersebut secara publik.

Militer Israel menolak berkomentar.

Ledakan misterius itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran, yang telah saling tembak di perbatasan Israel-Lebanon sejak serangan 7 Oktober oleh Hamas yang memicu perang di Gaza.

Pager yang meledak itu tampaknya diperoleh Hizbullah setelah pemimpin kelompok itu pada Februari memerintahkan anggotanya untuk berhenti menggunakan ponsel, dengan peringatan bahwa mereka dapat dilacak oleh intelijen Israel. Seorang pejabat Hizbullah mengatakan kepada The Associated Press bahwa pager itu adalah merek baru, tetapi menolak untuk mengatakan sudah berapa lama mereka digunakan.

Ledakan massal itu terjadi pada Selasa sekira pukul 3:30 sore waktu setempat, saat orang-orang berbelanja kebutuhan sehari-hari, duduk di kafe atau mengendarai mobil dan sepeda motor di tengah lalu lintas sore, pager di tangan atau saku mereka mulai memanas dan kemudian meledak menyebabkan banyak korban dan kepanikan.