Bersumpah Balas Israel Atas Ledakan Pager, Hizbullah: Ini Agresi Kriminal

BEIRUT - Hizbullah bersumpah akan melancarkan pembalasan terhadap Israel terkait ledakan massal pager yang terjadi di seluruh Lebanon pada Selasa, (17/9/2024). Hizbullah menuduh Israel bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan sembilan orang dan melukai hampir 3.000 lainnya itu.

Menteri Informasi Lebanon Ziad Makary mengutuk peledakan pager itu, menyebutnya sebagai "agresi Israel". Hizbullah mengatakan Israel akan menerima "hukuman yang adil" atas ledakan tersebut.

"Kami menganggap musuh Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas agresi kriminal ini," kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan.

Militer Israel, menolak menanggapi pertanyaan tentang ledakan tersebut.

Jumlah korban tewas meningkat dari delapan menjadi sembilan pada Selasa malam sementara jumlah korban luka tetap 2.750, menurut data kementerian kesehatan Lebanon yang dilansir Reuters.

Pager meledak di Lebanon selatan, pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh, dan Lembah Bekaa timur - semuanya merupakan benteng pertahanan Hizbullah.

Dalam satu kejadian, rekaman video pengawasan sirkuit tertutup yang disiarkan oleh penyiar regional memperlihatkan seseorang membayar di toko kelontong ketika sesuatu yang tampak seperti perangkat genggam kecil yang diletakkan di sebelah kasir meledak.

Seorang pejabat Hizbullah, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan insiden itu adalah "pelanggaran keamanan terbesar" bagi kelompok itu dalam hampir satu tahun konflik dengan Israel.