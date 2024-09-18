Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bersumpah Balas Israel Atas Ledakan Pager, Hizbullah: Ini Agresi Kriminal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:52 WIB
Bersumpah Balas Israel Atas Ledakan Pager, Hizbullah: Ini Agresi Kriminal
Foto: EPA.
A
A
A

BEIRUT - Hizbullah bersumpah akan melancarkan pembalasan terhadap Israel terkait ledakan massal pager yang terjadi di seluruh Lebanon pada Selasa, (17/9/2024). Hizbullah menuduh Israel bertanggung jawab atas ledakan yang menewaskan sembilan orang dan melukai hampir 3.000 lainnya itu.

Menteri Informasi Lebanon Ziad Makary mengutuk peledakan pager itu, menyebutnya sebagai "agresi Israel". Hizbullah mengatakan Israel akan menerima "hukuman yang adil" atas ledakan tersebut.

"Kami menganggap musuh Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas agresi kriminal ini," kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan.

Militer Israel, menolak menanggapi pertanyaan tentang ledakan tersebut.

Jumlah korban tewas meningkat dari delapan menjadi sembilan pada Selasa malam sementara jumlah korban luka tetap 2.750, menurut data kementerian kesehatan Lebanon yang dilansir Reuters.

Pager meledak di Lebanon selatan, pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahiyeh, dan Lembah Bekaa timur - semuanya merupakan benteng pertahanan Hizbullah.

Dalam satu kejadian, rekaman video pengawasan sirkuit tertutup yang disiarkan oleh penyiar regional memperlihatkan seseorang membayar di toko kelontong ketika sesuatu yang tampak seperti perangkat genggam kecil yang diletakkan di sebelah kasir meledak.

Seorang pejabat Hizbullah, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan insiden itu adalah "pelanggaran keamanan terbesar" bagi kelompok itu dalam hampir satu tahun konflik dengan Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement