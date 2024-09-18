Dokter Gadungan Buron Setelah Operasi Pasien dengan Tutorial YouTube

NEW DELHI - Seorang dokter India dituduh menyebabkan kematian seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun setelah mengoperasinya sambil menonton video YouTube tentang cara mengangkat batu empedu melalui pembedahan.

Ajit Kumar Puri, seorang dokter di Rumah Sakit Ganpati di Saran, negara bagian Bihar, India, dituduh menyebabkan kematian seorang remaja setempat dengan mengoperasinya tanpa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tepat.

Keluarga anak laki-laki itu mengklaim bahwa mereka membawanya ke rumah sakit minggu lalu setelah dia muntah beberapa kali. Dia dirawat dan gejalanya mereda, tetapi Dr. Puri memutuskan bahwa dia harus mengoperasi anak laki-laki itu untuk mengangkat batu empedu yang menyebabkan muntah.

Setelah menyuruh ayah remaja itu pergi untuk suatu keperluan, dokter itu mengoperasinya tanpa persetujuan keluarga, tetapi hal ini mengakibatkan kondisi anak laki-laki itu tiba-tiba memburuk. Akhirnya, Dr. Puri memutuskan bahwa dia harus dipindahkan ke rumah sakit lain, tetapi pasien itu meninggal dalam perjalanan, dan dokter itu melarikan diri setelah meninggalkan tubuhnya di tangga Rumah Sakit Patna sebelum melarikan diri.

Keluarga remaja tersebut mengatakan bahwa Dr. Ajit Kumar Puri mengklaim bahwa ia tidak memiliki keterampilan untuk melakukan operasi yang akhirnya menyebabkan kematian pasien tersebut, karena ia terlihat menonton tutorial YouTube tentang cara mengeluarkan batu empedu saat operasi.

"Kami menerimanya dan muntahnya berhenti segera setelah itu. Namun, dokter Ajit Kumar Puri mengatakan bahwa ia perlu dioperasi. Ia melakukan operasi dengan menonton video di YouTube. Anak laki-laki saya meninggal kemudian," kata ayah anak laki-laki tersebut kepada NDTV.