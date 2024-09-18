Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dokter Gadungan Buron Setelah Operasi Pasien dengan Tutorial YouTube

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |18:20 WIB
Dokter Gadungan Buron Setelah Operasi Pasien dengan Tutorial YouTube
Ilustrasi.
A
A
A

NEW DELHI - Seorang dokter India dituduh menyebabkan kematian seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun setelah mengoperasinya sambil menonton video YouTube tentang cara mengangkat batu empedu melalui pembedahan.

Ajit Kumar Puri, seorang dokter di Rumah Sakit Ganpati di Saran, negara bagian Bihar, India, dituduh menyebabkan kematian seorang remaja setempat dengan mengoperasinya tanpa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tepat.

Keluarga anak laki-laki itu mengklaim bahwa mereka membawanya ke rumah sakit minggu lalu setelah dia muntah beberapa kali. Dia dirawat dan gejalanya mereda, tetapi Dr. Puri memutuskan bahwa dia harus mengoperasi anak laki-laki itu untuk mengangkat batu empedu yang menyebabkan muntah.

Setelah menyuruh ayah remaja itu pergi untuk suatu keperluan, dokter itu mengoperasinya tanpa persetujuan keluarga, tetapi hal ini mengakibatkan kondisi anak laki-laki itu tiba-tiba memburuk. Akhirnya, Dr. Puri memutuskan bahwa dia harus dipindahkan ke rumah sakit lain, tetapi pasien itu meninggal dalam perjalanan, dan dokter itu melarikan diri setelah meninggalkan tubuhnya di tangga Rumah Sakit Patna sebelum melarikan diri.

Keluarga remaja tersebut mengatakan bahwa Dr. Ajit Kumar Puri mengklaim bahwa ia tidak memiliki keterampilan untuk melakukan operasi yang akhirnya menyebabkan kematian pasien tersebut, karena ia terlihat menonton tutorial YouTube tentang cara mengeluarkan batu empedu saat operasi.

"Kami menerimanya dan muntahnya berhenti segera setelah itu. Namun, dokter Ajit Kumar Puri mengatakan bahwa ia perlu dioperasi. Ia melakukan operasi dengan menonton video di YouTube. Anak laki-laki saya meninggal kemudian," kata ayah anak laki-laki tersebut kepada NDTV.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/482/3188844//radang-ti96_large.jpg
Waspada! Nyeri Perut Bawah Bisa Jadi Gejala Radang Usus, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188444//prabowo-trhJ_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187266//viral-2W4n_large.jpg
Breaking News! Buron Internasional Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3186098//gen_z-mtKn_large.jpg
Gen Z Umur 20 Tahun Bisa Kena Kanker Kolorektal, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184674//jantung-YWmA_large.jpg
Dokter Ingatkan Bahaya Fibrilasi Atrium, Risiko Stroke Bisa Naik 5 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184379//viral-5XiF_large.jpg
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement