HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Ukraina Serang Gudang Senjata, Ledakan Dahsyat Picu Guncangan bak Gempa di Rusia

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |22:12 WIB
Drone Ukraina Serang Gudang Senjata, Ledakan Dahsyat Picu Guncangan bak Gempa di Rusia
Serangan drone Ukraina ke gudang senjata Rusia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Serangan drone atau pesawat tak berawak Ukraina dalam skala besar terhadap Rusia memicu ledakan hingga terasa seperti guncangan gempa bumi di gudang senjata besar di wilayah Tver pada Rabu, (18/9/2024). Proses evakuasi pun dilakukan di kota terdekat.

Demikian lapor blogger perang dan beberapa media sebagaimana dikutip Reuters.

Video dan gambar yang belum diverifikasi di media sosial menunjukkan bola api besar meledak tinggi di langit malam dan beberapa ledakan terjadi di sebuah danau sekitar 380 km (240 mil) barat Moskow.

Satelit NASA menangkap sumber panas yang kuat yang berasal dari area seluas sekitar 14 kilometer persegi (5 mil persegi) di lokasi tersebut pada dini hari dan stasiun pemantau gempa menangkap apa yang menurut sensor sebagai gempa kecil, membuka tab baru di area tersebut.

“Musuh menyerang gudang amunisi di wilayah Toropets,” kata Yuri Podolyaka, seorang blogger militer pro-Rusia kelahiran Ukraina. 

"Segala sesuatu yang bisa terbakar sudah terbakar di sana (dan meledak),” imbuhnya.

Media pemerintah Rusia sebelumnya melaporkan bahwa gudang besar senjata konvensional terletak di lokasi ledakan. Sementara itu, media pemerintah, yang kini tunduk pada undang-undang sensor militer, tidak memberikan pemberitaan pada hari Rabu.

Igor Rudenya, gubernur wilayah Tver, mengatakan drone Ukraina telah ditembak jatuh, kebakaran terjadi, dan beberapa warga sedang dievakuasi. Namun, ia tidak menyebutkan apa yang terbakar.

Sedangkan ada seorang wanita mengatakan kepada Reuters bahwa anggota keluarganya telah dievakuasi dari Toropets.

“Kebakaran dimulai dengan ledakan,” kata wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai Irina.

 

