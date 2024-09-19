Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ricci Ali: Saya Akan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Boltim

Risnan Labenjang , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:44 WIB
Ricci Ali: Saya Akan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Boltim
Ricci Ali dilantik jadi Anggota DPRD Boltim
A
A
A

BOLTIM - Kader terbaik Perindo, Ricci Ali mengaku akan segera memperjuangkan aspirasi masyarakat Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Boltim," ujar Ricci, Selasa (19/9/2024).

Diketahui, Kader Terbaik Perindo di Bolaang Monondow Timur (Boltim), Ricci Ali resmi dilantik menjadi anggota DPRD Boltim Periode 2024-2029.

Ia menjadi satu diantara 20 Anggota DPRD yang dilantik Selasa 17 September 2024. 

Ricci menjadi anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 usai meraih 1.247 suara di Dapil I Kotabunana dan Tutuyan. Dia menjadi kader potensial Partai Perindo satu-satunya yang menang di Boltim pada Pileg 2024.

Ricci merupakan figur anggota dewan yang dekat dengan rakyat. Di periode sebelumnya dia juga meraih suara signifikan pada partai yang berbeda.

Diketahui, Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil. Perindo gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
