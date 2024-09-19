Ricci Ali: Saya Akan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Boltim

BOLTIM - Kader terbaik Perindo, Ricci Ali mengaku akan segera memperjuangkan aspirasi masyarakat Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Boltim," ujar Ricci, Selasa (19/9/2024).

Diketahui, Kader Terbaik Perindo di Bolaang Monondow Timur (Boltim), Ricci Ali resmi dilantik menjadi anggota DPRD Boltim Periode 2024-2029.

Ia menjadi satu diantara 20 Anggota DPRD yang dilantik Selasa 17 September 2024.

Ricci menjadi anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 usai meraih 1.247 suara di Dapil I Kotabunana dan Tutuyan. Dia menjadi kader potensial Partai Perindo satu-satunya yang menang di Boltim pada Pileg 2024.

Ricci merupakan figur anggota dewan yang dekat dengan rakyat. Di periode sebelumnya dia juga meraih suara signifikan pada partai yang berbeda.

