Ini Nomor Urut Paslon Pilgub Gorontalo 2024, Ada 4 Calon

GORONTALO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, menggelar rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada 2024, pada Senin 24 September 2024.

Dalam pengundian nomor urut diikuti oleh empat pasangan calon. Pada pengundian nomor urut ini, pasangan Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone, yang diusung oleh Perindo, PPP, dan PSI ini memperoleh nomor urut 2.

Lalu, pasangan Toni Uloli – Marten Taha mendapatkan nomor urut 1, dan pasangan Hamzah Isa – Abdurahman Bahmid nomor urut 3, serta pasangan Gusnar Ismail – Ida Syaidah memperoleh nomor urut 4.

Usai melaksanakan pengundian nomor urut, ke empat pasangan calon beserta para partai pengusung mengucapkan ikrar pilkada dan kampanye damai, serta menandatangani fakta integritas bersama KPU dan Bawaslu Gorontalo.

(Awaludin)