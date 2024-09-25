Dapat Nomor Urut 2 di Pilgub Gorontalo, Nelson: Menambah Keyakinan Kami untuk Menang!

GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, menggelar rapat pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada 2024, pada Senin 24 September 2024.

Pasangan Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone, yang diusung oleh Perindo, PPP, dan PSI ini memperoleh nomor urut 2.

Calon Gubernur Gorontalo nomor urut 2, Nelson Pomalingo mengatakan, nomor dua yang diperoleh dari hasil pengundian ini, tentunya menambah keyakinan untuk bisa memenangkan Pilgub Gorontalo.

“Nomor urut 2 menambah keyakinan kami untuk menang kali ini, apalagi nomor dua sendiri sudah sangat melekat,” kata Nelson.